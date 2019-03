Pisa - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 4 marzo 2019, 20:30

Arnaldo Moriconi non si è presentato all'odierna riunione della commissione speciale per la Lucchese, a cui era stato invitato dal presidente Leonardo Dinelli (Pd)

venerdì, 1 marzo 2019, 15:24

Sulla scia della famosa canzone del 1967 di Bobby Solo, Piero Pacini, appassionato dei colori rossoneri, accetta di confrontarsi con una società, ormai, allo sbando

venerdì, 1 marzo 2019, 12:46

Il direttivo Lucca United, visto lo stato di difficoltà in cui si trova la Lucchese, lancia una raccolta fondi urgente per far fronte alle esigenze e necessità della squadra rossonera

giovedì, 28 febbraio 2019, 21:55

Manca tutto alla Lucchese, dai soldi all'acqua da bere, dal magazziniere a chi si dovrebbe occupare del manto erboso al Porta Elisa: quando la nave affonda, i topi scappano, ma...

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:06

Prima dell’amichevole contro il Vorno tutta la Lucchese, calciatori e staff tecnico, ha incontrato la commissione comunale speciale istituita nel luglio 2018, per illustrare la drammatica situazione che la Pantera sta vivendo

lunedì, 25 febbraio 2019, 21:29

All’indomani della ventottesima giornata, che si chiuderà in serata (lunedì 25 febbraio nda) con il derby del “Melani” tra gli arancioni e il Siena, la classifica cambia ancora in virtù di una pesante penalizzazione con la Lucchese che, in un vero e proprio “mors tua vita mea” applicato allo sport,...