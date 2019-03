Prosegue la raccolta fondi "Pro Lucchese"

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 13 marzo 2019, 15:57

E' attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita per la partita Robur Siena – Lucchese, in programma sabato 16 marzo alle ore 16:30 allo stadio Artemio Franchi. Di seguito i prezzi dei biglietti

martedì, 12 marzo 2019, 19:22

Ce n'era uno che le reni, quelle vere, voleva spezzarle, dopo il Negus, anche alla Grecia, ma si ritrovò, se non fosse stato per l'aiuto dei tedeschi, ricacciato fin quasi al mare. Renzo Reni, ex custode del Porta Elisa, alle proprie reni ci tiene parecchio...

martedì, 12 marzo 2019, 12:41

Proprio come avvenuto ieri mattina anche la seconda e ultima assemblea straordinaria dei soci, convocata dal dimissionario sindaco revisore dei conti Matteo Romani, non ha provveduto alla ricapitalizzazione poiché l'unico socio presente era Moreno Micheloni, possessore dell'1 per cento

lunedì, 11 marzo 2019, 17:49

Nella tarda mattina è andata in scena, negli uffici dello stadio Porta Elisa la prima delle due assemblee straordinarie dei soci che erano state convocate dal sindaco revisore dimissionario ancora in carica Matteo Romani. Ovviamente all'assemblea non erano presenti né Aldo Castelli, azionista di maggioranza con il suo 98 per...

sabato, 9 marzo 2019, 18:22

In sala stampa, arrivati dopo una lunga intervista con l’emittente pisana Canale 50, il direttore sportivo Antonio Obbedio e il tecnico Giovanni Langella hanno dato il giusto e meritato risalto alla prestazione sciorinata dalle 11 pantere

sabato, 9 marzo 2019, 14:50

Contro tutti i favori del pronostico - il Pisa sta attraversando il miglior momento del suo campionato - e con una tempesta societaria che non accenna, ahinoi, a placarsi, i ragazzi del tandem Favarin-Langella hanno sciorinato una grande prova