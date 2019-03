A.S. Lucchese



Ritratto di Alessandro Nuccilli, l’uomo dai due nomi

sabato, 16 marzo 2019, 12:42

di michele masotti

Dalla padella alla brace. La deadline del 18 marzo, ultima data utile per pagare gli stipendi e i contributi i gennaio-febbraio dei calciatori e dello staffo tecnico, si avvicina inesorabilmente e, al tempo stesso si avvicina alla Lucchese anche Alessandro Nuccilli, imprenditore romano già noto nel mondo del calcio italiano per delle esperienze poco edificanti, per usare un eufemismo, in diversi club di terza serie. Presidente del Foligno dal febbraio 2016 all’aprile 2016, numero un del Pavia nello luglio dello stesso anno, salvo non riuscire ad iscrivere il club in C, e direttore generale, per una settimana (dal 25 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019) dell’ormai “defunto” Matera: sono queste le tappe ufficiali nel curriculum sportivo di Nuccilli. Società che, per la fredda cronaca, sono fallite a stretto giro di posta. A queste vanno aggiunti, nel corso degli anni, interessamenti per Parma, Grosseto, Varese, Akragas e Arezzo; tutti club legati dal minimo comune denominatore di trovarsi in grossissime difficoltà societarie.

L’impresario della TecnoEdil 2000 si rese protagonista, nel dicembre 2014 di un fatto piuttosto anomalo. Interessato a rilevare delle quote del Siena, rinato con la gestione Ponte, Nuccilli venne intervistato dalla locale tv Canale 3 alla festa di Natale, presentandosi con il nome di Alessandro Monzi (https://video.corriere.it/mistero-dell-identita-siena-nuccilli-si-presento-come-alessandro-monzi/9cfa1b38-4849-11e6-9c18-dd6019c078c3). “Bruneri o Cannella?” verrebbe da dire, parafrasando il caso giudiziario, sviluppatosi nella seconda metà degli anni 20’, dello smemorato di Collegno. Il nuovo, e del quale nessuno, francamente, sentiva la mancanza, protagonista di questo “teatrino”, che stanno subendo sulla loro pelle i calciatori rossoneri e tutti i tifosi della Pantera, in atto dallo scorso 28 dicembre è entrato in scena dopo i contatti presi con Enrico Ceniccola, dimissionario consulente della Lucchese di Castelli-Ottaviani. Architetti di un contratto preliminare di vendita che dovrebbe essere firmato nel pomeriggio di lunedì 18 marzo e sarà esecutivo dal 25 marzo. Tempistiche lunghe, unite al fatto che questi soggetti, salvo eventi clamorosi che non si vedono alle porte, molto probabilmente non pagheranno i 250.000 euro per gli stipendi di gennaio-febbraio, oltre ai contributi di dicembre, che vedrebbero piombare un mortifero -8 sulle spalle dei ragazzi di Giancarlo Favarin.

Tramontata, non si sa per quale motivo, la pista del tandem Bettucci-Marco Antonio Romano (imprenditore che fino allo scorso anno deteneva il 28 per cento delle quote del Livorno), che avevano già incontrato il sindaco Tambellini e l’assessore allo sport, con l’ex patron Moriconi che ha lasciato la Lucchese in balia di una tempesta, stiamo per giungere ai titoli di coda di un trattamento che tutto il popolo rossonero, costretto ad ingoiare tanti rospi in quanti ultimi 11 anni, mai si sarebbe meritato. Chi scrive, per quanto possa contare, appoggerà incondizionatamente qualsiasi scelta che dovessero prendere i giocatori e lo staff tecnico qualora non venissero loro corrisposto quanto dovuto. Viene da chiedersi come mai nel calcio italiano continuino a poter operare soggetti già saliti alla ribalta per fatti che non hanno niente a che fare con lo sport. Ci vorrebbe che Ghirelli, reduce dall’ennesima giravolta settimanale, questa volta sulle seconde squadre (siamo passati dal fatto che nel torneo 2019-2020 sarebbero sparite, all’auspicio di averne almeno 6 ai prossimi nastri di partenza nda), e i vertici del calcio nazionale agissero in maniera concreta con una “black list” comprendenti i nominativi di questi soggetti che giocano sulla pelle dei tifosi e calpestano il lavoro un gruppo di uomini, prima ancora che calciatori, dagli altissimi valori morali come quello che stiamo apprezzando a Lucca costruito e guidato dal duo Obbedio-Favarin.