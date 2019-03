A.S. Lucchese



Sabato si gioca al Porta Elisa grazie al contributo di un'azienda toscana

giovedì, 21 marzo 2019, 15:15

I giocatori, lo staff tecnico ed i dipendenti della As Lucchese Libertas 1905 ringraziano vivamente l'azienda Devitalia Telecomunicazioni che, con il proprio contributo, ha consentito di risolvere gravi problemi economici che non consentivano la disputa della partita allo Stadio Porta Elisa.

Un contributo fondamentale, in vista dell'imminente gara di sabato pomeriggio, che verrà ripagato dalla squadra con il consueto massimo impegno sul campo per chi sostiene la Lucchese ed i colori di questa maglia.

Devitalia è un'azienda leader del settore delle Telecomunicazioni in Toscana e non solo. Già da due anni sponsor tecnico della squadra ha scelto di starci vicino anche in questo momento di difficoltà. “Crediamo da sempre nei piccoli e grandi eventi sportivi che per noi rappresentano il simbolo delle connessioni, linfa vitale delle telecomunicazioni – dichiara Fabio Calabrese, ad Devitalia – Abbiamo sponsorizzato in questi anni eventi internazionali come la 151 Miglia, il Torneo Internazionale ITF e il team di Cetilar Villorba Corse alla 24h di Lemans, ma crediamo molto anche in realtà sportive fortemente radicate sul territorio, come la Lucchese. Aver dato una mano in questo frangente è solo un capitolo di questa politica e ci auguriamo che sia l'inizio della risalita per una piazza sportiva che ha una storia e un seguito importante”.