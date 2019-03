A.S. Lucchese



Soddisfazione e orgoglio in casa Lucchese. Mister Langella: “Giusto premio per il lavoro svolto dai ragazzi”

sabato, 23 marzo 2019, 17:41

di Michele Masotti

Ferita dai molti punti di penalità e da quelli che, ahinoi, dovranno essere comminati, la Lucchese non si arrende e continua a sognare una salvezza che varrebbe quanto un successo di un campionato. È questo il messaggio che traspare dalla classica conferenza stampa post gara: mister Langella, Zanini e De Vito sbandierano tutto l’orgoglio per far parte di questo gruppo, indomabile nonostante le mille difficoltà.

Il primo a presentarsi davanti ai microfoni è l’amareggiato Javorcic, tecnico della Pro Patria.

“Gli episodi sono stati determinanti.” – ha dichiarato l’allenatore dei bustocchi- “Noi eravamo partiti bene poi la rete di Bortolussi ci ha colpito moralmente. Sull’1-1 stavamo dominando, con un sentore di poter trovare la stoccata vincente. È un periodo che va così ma ai miei giocatori non posso rimproverare niente. La Lucchese è un’ottima squadra che si merita tutto il rispetto del mondo sportivo italiano.”

L’allenatore croato, un passato da calciatore con la maglia del Brescia, si lascia andare ad un auspicio beneagurante per il futuro della Pantera. “Mi auguro che i rossoneri possano risolvere i problemi che li affliggono e che possano giocarsi fino in fondo le loro chance in chiave salvezza.” – ha chiosato Ivan Javorcic- “Dal punto di vista tecnico, come già avvenuto altre volte, manchiamo nei minuti finali a livello di concentrazione. È un peccato perché vanifichiamo così quanto di buono abbiamo fatto durante l’arco della settimana.”

Il primo tesserato rossonero è stato il match winner di giornata, Matteo Zanini. “è stata una partita molto difficile, al cospetto di una formazione che ha sfruttato la forza fisica dei suoi attaccanti.” – ha affermato il centrocampista scuola Milan- Noi diamo sempre tutto e per coltivare, anche la pur minima speranza di salvezza, dobbiamo fare più punti possibile: ringrazio la mia famiglia e mio figlio Edoardo per il sostegno che mi infondono. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente poiché, oltre al primo caldo, per la testa abbiamo moltissimi pensieri.” Il classe 1994 ha poi illustrato la dinamica della doppietta odierna. “Sul primo gol mi sono coordinato bene mentre nella seconda circostanza De Feo è stato bravissimo a darmi quell’assist.” – ha proseguito Zanini- “È la prima volta che mi capita una situazione del genere (vicende societarie nda), con delle famiglie lasciate in brutte condizioni (il termine è stato più forte nda) ma noi, spinti dal nostro pubblico, onoreremo sempre questa maglia.”

Seconda vittoria, la prima al Porta Elisa, da capo allenatore della Lucchese per Giovanni Langella, giustamente soddisfatto del match offerto dai suoi giocatori.

“La partita di oggi è stato il giusto premio per i ragazzi e per le persone che ci stanno vicino.” – è l’incipit di Langella- “Abbiamo affrontato una squadra ostica e questo deve esaltare ancora di più i meriti della Lucchese. Il gol iniziale ci aveva spianato la strada abbassandoci troppo. Così abbiamo facilitato la loro ricerca continua dei lanci lunghi per la fisicità di Mastroianni. È stata una delle partite più dure da affrontare, vuoi per il livello dell’avversario, vuoi per tutto quello che ci sta succedendo.”

Addentrandosi sulla formazione iniziale, Langella ha spiegato il motivo delle due novità odierne. “Le scelte di Santovito e Di Nardo? In questo momento vogliamo mettere più minutaggio per portare tutti ad una buona condizione.”- ha concluso Langella- “Andremo a Chiavari per fare un’altra bella partita. Nel momento in cui De Feo sarà al top della condizione potrà fare la differenza. Mi auguro che questo sia solo l’inizio per il recupero totale di un giocatore che per noi sarà fondamentale in questo sprint finale. La presenza di Aiolfi è stata una bella sorpresa per tutto il gruppo. Matteo ha intrapreso la via della guarigione. Tra noi e i tifosi si è creato un gran connubio.”

A chiudere il giro di interviste è Marco De Vito, protagonista di una buona prova al posto di Gabbia e una delle figure più importanti nello spogliatoio di Favarin.

“Grande vittoria e grande segnale che abbiamo dato a chiunque ci sta guardando.” – ha dichiarato l’ex Casarano- “Noi lotteremo fino all’ultimo per raggiungere il nostro obiettivo, svolgendo altre mansioni contro tutti e tutto. Ci sono sette finali da giocare: anche contro l’Entella dovremo provare a vincere. Noi, tifosi e chi ci vuole bene siamo diventati un corpo unico. Questa, comunque vada a finire, sarà un’esperienza che ci porteremo nel cuore ma che vogliamo coronare con la “ciliegina” della salvezza su una torta già piena di significati.”

Foto Antonio Clerici