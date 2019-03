Virtus Entella - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 22 marzo 2019, 13:04

Dopo quattro trasferte consecutive, non siamo in Nba ma nella disastrata Serie C versione 2018-2019, la Lucchese torna domani, calcio d’inizio alle 14.30, di fronte al pubblico amico del Porta Elisa per affrontare la Pro Patria

giovedì, 21 marzo 2019, 15:15

I giocatori, lo staff tecnico ed i dipendenti della As Lucchese Libertas 1905 ringraziano vivamente l'azienda Devitalia Telecomunicazioni che, con il proprio contributo, ha consentito di risolvere gravi problemi economici che non consentivano la disputa della partita allo Stadio Porta Elisa

mercoledì, 20 marzo 2019, 19:38

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questo breve comunicato, inviatoci dal direttore sportivo Antonio Obbedio, da Elena Bruno (direttore generale settore giovanile maschile e femminile) e da Maurizio Gherardini (responsabile settore giovanile maschile e femminle), con cui vogliono ringraziare chi si sta attivamente adoperando in sostegno della Lucchese

mercoledì, 20 marzo 2019, 16:50

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pro Patria, in programma sabato 23 marzo alle ore 14.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2

lunedì, 18 marzo 2019, 18:58

Come purtroppo ampiamente prevedibile non si è concretizzato alcun tipo di miracolo che si sarebbe dovuto palesare sotto forma dei circa 250 mila euro equiparabili alle spettanze dello staff tecnico e dei calciatori nei mesi di gennaio e febbraio.

sabato, 16 marzo 2019, 16:54

L’italico vizio di volere affondare chi è in difficoltà e “soccorrere” il potente di turno, adirato per i presunti torti arbitrali subiti contro la Pistoiese, ha fatto un’altra “vittima”. Si tratta del fischietto di Torino Miele, destinato a fare una carriera da internazionale, che ha condizionato l’esito della gara con...