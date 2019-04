Albissola - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 23 aprile 2019, 22:10

Era da poco morto il collega Alessandro Del Bianco quando, con Emiliano Pellegrini, Claudio Di Bert, Alessia Lombardi e Giuliano Lombardi, chi scrive cominciò a girare l'Italia dietro ai colori rossoneri

martedì, 23 aprile 2019, 14:50

Una nuova ma, ahinoi, attesa mazzata si è abbattuta sulla graduatoria, falsata dalle miriadi di penalità dovute alle scellerate gestioni che si sono avvicendate dal giugno scorso fino ad oggi, della Lucchese. Il Tribunale Federale Nazionale ha tolti altri sette punti alla Pantera

venerdì, 19 aprile 2019, 08:32

Stati d’animi contrapposti in sala stampa: amarezza per una sconfitta immeritata in casa Lucchese, esaltazione per un successo ormai insperato tra le fila degli emiliani. La conferenza del post match, però, non ha avuto come argomento solo quanto è successo nella serata del Porta Elisa

giovedì, 18 aprile 2019, 22:47

Il concitato finale di Lucchese-Piacenza è la fotografia della stagione dei rossoneri, indomabili anche quest’oggi contro una corazzata come quella emiliana, ma costretti a soccombere per un gol subito in pieno recupero da Ferrari e per il rigore, piuttosto solare, non concesso per il mani di Pergreffi

giovedì, 18 aprile 2019, 19:13

Durante la conferenza stampa di ieri Langella aveva ribadito come conoscere la sentenza della Corte Federale d'Appello, prima della partita di stasera, sarebbe potuto essere un trauma. Il verdetto è arrivato e, purtroppo, non sorride alla Pantera che vede confermarsi la pesante penalizzazione in classifica, più la corposa multa da...

mercoledì, 17 aprile 2019, 13:13

Reduce dal brillante pareggio di Vercelli, la Lucchese si appresta ad affrontare domani, calcio d’inizio alle 20.30 al Porta Elisa, l’unica antagonista alla corsa al titolo della Virtus Entella, ossia il Piacenza degli ex Terrani, Bertoncini e Bachini