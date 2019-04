Il Panda si schiera con lo staff e i giocatori rossoneri: "Più forti di tutto"

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 26 aprile 2019, 15:03

A 24 ore dal match più importante della stagione, calcio d’inizio fissato per le 16:30 di domani al “Gastaldi” di Chiavari”, è tornato a parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia Giancarlo Favarin, il condottiero di una Pantera che sta provando, nonostante i molti punti di penalizzazione, in tutte le...

mercoledì, 24 aprile 2019, 09:03

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Albissola - Lucchese, in programma sabato 27 aprile allo stadio Comunale di Chiavari, è attiva sul circuito Etes Come on Web (www.etes.it)

martedì, 23 aprile 2019, 22:10

Era da poco morto il collega Alessandro Del Bianco quando, con Emiliano Pellegrini, Claudio Di Bert, Alessia Lombardi e Giuliano Lombardi, chi scrive cominciò a girare l'Italia dietro ai colori rossoneri

martedì, 23 aprile 2019, 14:50

Una nuova ma, ahinoi, attesa mazzata si è abbattuta sulla graduatoria, falsata dalle miriadi di penalità dovute alle scellerate gestioni che si sono avvicendate dal giugno scorso fino ad oggi, della Lucchese. Il Tribunale Federale Nazionale ha tolti altri sette punti alla Pantera

venerdì, 19 aprile 2019, 08:32

Stati d’animi contrapposti in sala stampa: amarezza per una sconfitta immeritata in casa Lucchese, esaltazione per un successo ormai insperato tra le fila degli emiliani. La conferenza del post match, però, non ha avuto come argomento solo quanto è successo nella serata del Porta Elisa

giovedì, 18 aprile 2019, 22:47

Il concitato finale di Lucchese-Piacenza è la fotografia della stagione dei rossoneri, indomabili anche quest’oggi contro una corazzata come quella emiliana, ma costretti a soccombere per un gol subito in pieno recupero da Ferrari e per il rigore, piuttosto solare, non concesso per il mani di Pergreffi