La procura chiede il fallimento della Lucchese: udienza fissata per il 10 maggio

mercoledì, 10 aprile 2019, 15:22

La A.S. Lucchese Libertas e la F.C. pro Vercelli forniscono le seguenti informazioni in vista della partita Pro Vercelli – Lucchese, in programma sabato 13 aprile allo stadio "Silvio Piola" alle ore 16,30

martedì, 9 aprile 2019, 22:24

A tirare le fila c’è sempre il terzetto romano Ottaviani-Castelli-Ceniccola che, se da una parte dice di voler cedere il club ad un euro a chi fornisce delle garanzie, dall’altra fa di tutto per non agevolare una rapida e felice soluzione di questo difficile rebus

sabato, 6 aprile 2019, 19:53

Lo 0-1 subito da un arcigno Novara rallenta, ma non abbatte, la rincorsa salvezza della Lucchese. In sala stampa i protagonisti made in rossonero sono concordi nell’affermare che il primo tempo non è stato da ricordare per i locali

sabato, 6 aprile 2019, 16:39

Un secondo tempo votato tutto all’attacco non basta alla Lucchese per sfondare il bunker del Novara e allungare la striscia di risultati positivi. Photogallery

sabato, 6 aprile 2019, 16:25

Un’altra grande dimostrazione di attaccamento alla squadra da parte dei tifosi rossoneri. Alla serata organizzata al Caffè Monica di Corso Garibaldi sono stati raccolti 1600 euro, che messi insieme al contributo portato per l’occasione dall’Associazione Tèlia in rappresentanza delle infermiere del San Luca, consentirà di donare alla squadra 2000 euro

venerdì, 5 aprile 2019, 23:09

Sono stati raccolti più di 1500 euro che serviranno a permettere alla Lucchese di poter continuare la sua strada in campionato