A.S. Lucchese



Lucchese, il monito di Langella: “Noi potremo guardare in faccia chiunque, chi ha lasciato il club in queste condizioni no”

venerdì, 12 aprile 2019, 13:12

di michele masotti

Parlare di calcio nell’ennesima settimana, per usare un eufemismo, difficile di questo 2019 che sta vivendo la Lucchese è un esercizio sicuramente complicato ma, al tempo stesso, doveroso per l’impegno, l’abnegazione e il grande spirito di sacrificio con cui i ragazzi di Favarin stanno provando a conquistare la salvezza sul campo. Tralasciando le delicate vicende extracalcistiche, che si arricchiscono di nuovi spiacevoli capitoli come l’udienza prefallimentare fissata per il 10 maggio, il calendario propone domani, calcio d’inizio alle 16.30, a Bortolussi e compagni l’impegnativa trasferta del “Silvio Piola” di Vercelli al cospetto di una Pro rinfrancata dal blitz di Cuneo e alla caccia di punti utili per conquistare la migliore posizione possibile in vista dei play-off.

Motivazioni altissime, però, anche in casa rossonera; cogliere un risultato positivo in terra piemontese, dove il segno due manca da più di 80 anni, potrebbe rivelarsi vitale in attesa della nuova penalità (mancati pagamenti di stipendi e contributi dei mesi di gennaio-febbraio nda) e del pronunciamento della CAF, in programma giovedì 18 aprile, sulla validità o meno della fideiussione “Cig Pannonia”.

“Comunque vada a finire questa stagione, noi potremo guardare in faccia chiunque; chi ha lasciato la Lucchese in queste condizioni no di certo.” – è l’incipit di Giovanni Langella- “Stiamo cercando in tutti i modi di isolare i ragazzi da tutto ciò che li succede intorno. Sappiamo che non è facile ma bisogna pensare solo al campo. Inevitabilmente, dopo il tanto clamore mediatico, abbiamo pagato qualcosa nel brutto approccio che abbiamo palesato sabato scorso contro il Novara.” Nel giro di cinque giorni, la Lucchese affronterà la Pro Vercelli e il Piacenza, unica formazione che può ancora strappare la promozione diretta alla Virtus Entella.

“Prima di Pasqua ci attendono due match difficilissimi.” – ha proseguito Langella- “La formazione di Grieco è la più organizzata tatticamente assieme alla capolista: il 2-0 ottenuto a Cuneo, campo difficile, è stato un toccasana per loro. Noi, del resto, non abbiamo alternative se non giocare sempre vincere. Riusciremo ad evitare la forbice degli otto punti? Riguardo a ciò, un’idea più chiara l’avremo il 18 aprile con la sentenza della CAF sulla fideiussione. Comunque sia noi che Albissola e Cuneo (altra formazione che sarà nuovamente penalizzata nda) abbiamo un calendario complesso in questo rush finale.”

Sul probabile undici anti Pro Vercelli, Giovanni Langella ha voluto tenere nascoste le scelte tattiche. “Fatta eccezione per Madrigali, abbiamo tutta la rosa a disposizione.” – ha chiosato il tecnico campano- “Gabbia è tornato ad allenarsi facendo, però, fatica. Io e mister Favarin stiamo cercando di tenere tutti i ragazzi sulla corda. Oltre a Fazzi, si è aggregato con noi dalla Beretti Zocco, elemento interessante che ci sta dando una grossa mano anche nel lavoro quotidiano. Rispetto alla gara di andata, la Pro Vercelli ha cambiato assetto tattico puntando su una difesa a tre. In casa, comunque, anche loro hanno lasciato qualche punto per strada.”