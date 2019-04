Lucchese, la CAF respinge il ricorso: confermati il -8 e la multa da 350 mila euro

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 17 aprile 2019, 13:13

Reduce dal brillante pareggio di Vercelli, la Lucchese si appresta ad affrontare domani, calcio d’inizio alle 20.30 al Porta Elisa, l’unica antagonista alla corsa al titolo della Virtus Entella, ossia il Piacenza degli ex Terrani, Bertoncini e Bachini

lunedì, 15 aprile 2019, 15:35

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Piacenza, in programma giovedì 18 aprile alle ore 20.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2

sabato, 13 aprile 2019, 19:02

Più forte di una tempesta societaria che non si placherà, più forte di un rigore imbarazzante decretato contro al 90’ e in grado di imporre il pari, il diciassettesimo della stagione, in quel di Vercelli: questa Lucchese, forse saremo noiosi nel ripeterlo, non muore mai

venerdì, 12 aprile 2019, 13:12

Parlare di calcio nell’ennesima settimana, per usare un eufemismo, difficile di questo 2019 che sta vivendo la Lucchese è un esercizio sicuramente complicato ma, al tempo stesso, doveroso per l’impegno, l’abnegazione e il grande spirito di sacrificio con cui i ragazzi di Favarin stanno provando a conquistare la salvezza sul...

mercoledì, 10 aprile 2019, 19:45

Nubi sempre più nere si addensano sul futuro della Lucchese, vittima di una terribile crisi societaria. Il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Lucca Pietro Suchan ha infatti chiesto d’ufficio il fallimento del club

mercoledì, 10 aprile 2019, 15:22

La A.S. Lucchese Libertas e la F.C. pro Vercelli forniscono le seguenti informazioni in vista della partita Pro Vercelli – Lucchese, in programma sabato 13 aprile allo stadio "Silvio Piola" alle ore 16,30