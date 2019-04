A.S. Lucchese



Lucchese, Langella suona la carica in vista del Piacenza: “Pronti a disputare una grande partita”

mercoledì, 17 aprile 2019, 13:13

di michele masotti

Reduce dal brillante pareggio di Vercelli, la Lucchese si appresta ad affrontare domani, calcio d’inizio alle 20.30 al Porta Elisa, l’unica antagonista alla corsa al titolo della Virtus Entella, ossia il Piacenza degli ex Terrani, Bertoncini e Bachini. I biancorossi, distanti solo una lunghezza dalla vetta e con lo scontro diretto da disputare al “Garilli” fissato per martedì 23 aprile, sono la squadra più in forma del momento ma la Pantera, statistiche e prestazioni alla mano, ha sempre risposto presente quando si è trovata di fronte alle big del campionato. Se la situazione societaria resta caotica, Stefano Ulisse sarebbe intenzionato ad arrivare a Lucca dopo le festività pasquali per incontrare il sindaco Tambellini, sul campo i ragazzi di Langella stanno, con tutte le loro forze, cercando di centrare il traguardo della salvezza.

“A Piacenza fanno bene a preoccuparsi.”- ha esordito Giovanni Langella- “Loro, giustamente, stanno pensando alla Serie B ma noi saremo un test impegnativo. Mi aspetto una grande partita anche da parte dei nostri ragazzi. Non temo l’aspetto mentale di questa sfida: sono 90’ che si preparano da se. La panchina di qualità del Piacenza, che potrebbe tenere a riposo uno tra Terrani e Perez, la dice lunga sulla differenza di profondità tra le due rose.”

Roster rossonero ridotto, specialmente a centrocampo, ai minimi termini: detto dello sfortunato Simone Greselin, domani sera la Pantera dovrà fare a meno di Alessandro Provenzano, incappato nella sua quinta ammonizione della stagione e dunque fermato per un turno dal giudice sportivo.

“Al posto di Provenzano giocherà Bernardini, per il resto non ci saranno novità nella zona mediana.” – ha proseguito Langella. “In attacco la situazione è diversa; stiamo valutando Sorrentino e Bortolussi, i due che hanno più minuti tra le gambe delle nostre punte. Nelle ultime domeniche il Piacenza ha cambiato modulo tattico adottando una difesa a tre. Al di là dell’assenza di Silva, credo che Franzini manterrà questo assetto.” Rispetto alla sfida di andata, terminata 1-0 in favore degli emiliani, il Piacenza ha rivoluzionato il proprio attacco: fuori Pesenti e Romeo, dentro Terrani, Perez e Ferrari.

Proprio l’attaccante argentino sarà l’osservato speciale della difesa locale. “Ferrari, al di là dei quattro rigori trasformati, sta facendo reparto da sé.” – è l’attestato di stima espresso da Langella- “Il Piacenza è la squadra più esperta nell’affrontare questo tipo di momenti decisivi, poiché dispone di tanti calciatori che conoscono la Serie C. Sulla formazione non voglio anticipare ma tanto i giocatori saranno quelli impiegati nelle ultime 10 uscite.”

Nella serata di domani dovrebbe uscire, il condizionale è d’obbligo, la fatidica sentenza della Caf sulla validità o meno della fideiussione targata “Cig Pannonia”. Una tempistica non proprio ideale, visto che arriverebbe a ridosso di un fondamentale turno di campionato. “Sarebbe un trauma, sia in positivo che in negativo, conoscere la sentenza della Caf prima della partita di domani sera.” – è il parere di Langella- “A seconda dell’esito potrebbe tagliarci fuori dai giochi, ma noi speriamo di disputare per lo meno i play-out. Per quanto riguarda l’abbattimento della lista degli over per la prossima stagione, sono stato sempre contro al fatto di dovere far giocare i giovani per forza. Basta vedere l’Ajax di ieri sera: i giovani devono scendere se solo meritano e in questa maniera possono veramente crescere. Il sistema dei fuoriquota, vedi la serie D, illude quei ragazzi che, terminati i tre anni da under, non trovano più squadre di quel livello, venendo così costretti a scendere di alcune categorie o, addirittura, smettere di giocare.”