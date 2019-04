A.S. Lucchese



Lucchese, nuova penalizzazione: il -7 mette a rischio i play-out per la Pantera

martedì, 23 aprile 2019, 14:50

di michele masotti

Una nuova ma, ahinoi, attesa mazzata si è abbattuta sulla graduatoria, falsata dalle miriadi di penalità dovute alle scellerate gestioni che si sono avvicendate dal giugno scorso fino ad oggi, della Lucchese. Il Tribunale Federale Nazionale ha tolti altri sette punti alla Pantera, così suddivisi. Sei per i mancati pagamenti di stipendi e contributi (con annessa recidiva visto che erano stati saltati i contributi di novembre-dicembre) dei mesi di gennaio-febbraio e uno per “aver violato i doveri di lealtà proibita e correttezza, per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell’ammenda di euro 350.000”.

Maxi multa che, secondo quanto riportato dalla Figc, sarebbe stata saldata solo in parte grazie ai 134,000 euro, tramite contributi federali. Altri tre mesi di squalifica sono stati comminati all’amministratore unico del sodalizio rossonero Umberto Ottaviani. Salgono quindi a nove i mesi di inibizione guadagnati da un componente del trio romano, dal 28 dicembre 2018 al timone della Lucchese.

Soltanto due, invece, sono stati i punti tolti dal Cuneo, che sembra aver ritrovato una parvenza di tranquillità societaria con il rientro dell’ex presidente Marco Rosso, per avere pagato in ritardo i contributi dei mesi di gennaio e febbraio. I piemontesi, inoltre, hanno promosso un nuovo ricorso per vedersi ulteriormente ridurre Lucchese che, quindi, scende a quota 16 punti, sette in meno del Cuneo (23); una distanza che, se mantenuto fino al termine della stagione, permetterebbe alla Pantera di disputare i play-out. L’Albissola resta al terzultimo posto con 27 lunghezze, undici in più di Bortolussi e compagni, costretti a giocarsi il tutto per tutto in queste ultime due giornate nonostante i 44 punti conquistati sul campo, 25 dei quali cancellati da una scellerata gestione societari che ha visto succedersi diversi interpreti da un anno a questa parte.

Motivi per cui la sfida di Chiavari, calcio d’inizio alle 16.30 di sabato, rivesta ancora una maggiore importanza poiché un successo della Lucchese ridurrebbe a otto punti, quota limite per disputare i play-out, il distacco dalla formazione allenata dall’ex Viareggio e Genoa Rino Lavezzini. Questo per quanto concerne il rettangolo verde mentre, per quanto concerne la vicenda societaria, la parola spetterà al Tribunale di Lucca il prossimo 10 maggio con l’udienza prefallimentare della società fondata nel 1095.