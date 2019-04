A.S. Lucchese



Lucchese penalizzata di due punti in classifica per il mancato pagamento dei contributi di novembre-dicembre

giovedì, 4 aprile 2019, 14:03

di michele masotti

Il mancato pagamento dei contributi dei mesi novembre e dicembre costa un’ulteriore penalizzazione di due punti alla Lucchese. I rossoneri, ancora in attesa di conoscere l’esito della Caf sulla vicenda “Pannonia”, scendono a quota 22 punti, a -1 dall’Albissola ma recuperano, in questo marasma di penalizzazioni, due lunghezze sul Cuneo, sceso a 24. Ai piemontesi, che non sappiamo se abbiano pagato o meno i 350.000 euro di multa per la mancata sostituzione, sono stati levati quattro punti, inflitta una multa di 10.500 euro e sei mesi di inibizione per l’amministratore unico Oscar Bicchio.

Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato, inoltre, un’ammenda di 500,00 euro alla Pantera e un’inibizione di 3 mesi al desaparecido, ma attuale, amministratore unico Umberto Ottaviani. Sono penalizzate, per la cronaca, anche Bisceglie (-3), Siracusa (-2) e Rieti (-2), compagini che militano nel girone C e che potrebbe incrociare la strada proprio con i rossoneri nel play-out finale. In attesa di sapere di quanti altri punti verrà penalizzata per il mancato pagamento di stipendi e contributi delle mensilità di gennaio-febbraio e di sperare in una sentenza della Caf che ribalti il -8 inflitto in primo grado per il caso “Cig Pannonia”, la Lucchese scende al penultimo posto e ad oggi farebbe ancora il play-out contro l’Albissola, ma con i liguri che avrebbero dalla loro la possibilità di accedere al turno successivo con soli due pareggi.

Classifica aggiornata: Entella 63, Piacenza 59, Pisa 56, Pro Vercelli 54, Siena 53, Carrarese 53, Arezzo, 52, Pro Patria 47, Novara 43, Pontedera 40, Alessandria 36, Gozzano 36, Juve B, Olbia 34, Pistoiese 33, Arzachena 30, Cuneo 24, Albissola 23 e Lucchese 22.