Lucchese, sempre più intricata la situazione societaria

martedì, 9 aprile 2019, 22:24

di Michele Masotti

Il tempo sta volando via e la Lucchese ha vissuto, dal punto di vista societario, l’ennesima giornata interlocutoria. A tirare le fila c’è sempre il terzetto romano Ottaviani-Castelli-Ceniccola che, se da una parte dice di voler cedere il club ad un euro a chi fornisce delle garanzie, dall’altra fa di tutto per non agevolare una rapida e felice soluzione di questo difficile rebus. Il tutto sulla pelle dei tifosi, gli unici che stanno fornendo un attivo contributo in questi mesi drammatici per il calcio a Lucca, dei calciatori e dello staff tecnico.

Una mancata chiarezza, aspetto, ahinoi, caratterizzante di chi ha le redini del sodalizio rossonero, che starebbe causando l’allontanamento di Marco Arturo Romano, imprenditore laziale e sicuramente il più affidabile di coloro che si sono avvicinati alla Pantera, dalla Lucchese. Al numero uno di Tecnologia e Sicurezza S.p.a, rappresentato dall’avvocato De Feo, non è ancora stato consegnato il bilancio del club al 31 dicembre 2018. Per completare tale operazione si era reso disponibile anche Matteo Benigni, commercialista dimissionario della Lucchese, che attende ancora l’ok dell’amministratore unico Umberto Ottaviani. Questo ritardo starebbe indispettendo Romano che vuole, legittimamente, osservare con i suoi occhi il reale stato dell’arte dei conti della società rossonera.

Importante è il lavoro di mediazione che sta svolgendo Moreno Micheloni, detentore dell’1 per cento delle quote della Lucchese, per tenere viva questa pista. Sullo sfondo resta anche Stefano Ulisse che si sarebbe, il condizionale è d’obbligo, incontrato con Ottaviani in quel di Roma. Colui che sarebbe dovuto essere il vice presidente della Lucchese targata Lorenzo Grassini, comunque, avrebbe con sé diversi soci. Uno di questi sarebbe, per la serie a volte ritornano, il giornalista Federico Vespa, già accostato alla Pantera nella scorsa primavera assieme a Grassini. Sarà la strada giusta? L’importante è che si muova qualcosa, in modo positivo, in questi giorni per far sì che non scocchi il definitivo per la Lucchese.