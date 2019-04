A.S. Lucchese



Lucchese subito in vantaggio a Chiavari: gol di Provenzano al 6’

sabato, 27 aprile 2019, 16:45

di michele masotti

0-1

Albissola (3-5-2): Albertoni, Rossini, Nossa e Oliana; Mahorus, Raja, Moretti, Sibilia e Oukhadda; Martignago e Cais A disposizione: Piccardo, Balestrero, Gulli, Russo, Calcagno, Damonte, Gargiulo, Cisco, Oprut, Silenzi, Perasso e Biancato Allenatore: Rino Lavezzini

Lucchese (3-5-2): Falcone, Martinelli, Gabbia e De Vito; Lombardo, Bernardini, Mauri, Provenzano e Favale; De Feo e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Bacci, Rossi, Zocco, Sorrentino, Santovito, Di Nardo, Palmese, Strechie, Fazzi, Muratore e Cipriani Allenatore: Giovanni Langella (Favarin squalificato)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (Assistenti Leonarduzzi di Merano e Sartori di Padova)

Marcatore: 6’ Provenzano

Note: calci d’angolo 0-2

Per lo spareggio salvezza del “Gastaldi” di Chiavari la Lucchese, sospinta da 450 tifosi, opta per un 3-5-2. Out gli squalificati Zanini e Isufaj, oltre all’infortunato Greselin, Langella rilancia dal primo minuto in attacco Gianmarco De Feo. Il posto dell’ex Catanzaro e Akragas, in gol nel giovedì pasquale contro la neo capolista Piacenza, viene preso da Provenzano. I locali, terzultimi della classe, si dispongono a “specchio”. Tra i pali c’è l’ex di turno Albertoni, gli esterni sono Mahrous e Oukhadda, mentre è inscalfibile la coppia offensiva formata da Cais e Martignago. Sono 11 i punti vantaggio dei liguri sui rossoneri, quest’oggi in campo con un’inedita maglia mimetica. Ragion per cui la Pantera è obbligata a vincere per rientrare nelle otto lunghezze di ritardo, tetto limite per disputare i play-out.

Splendida la partenza della Lucchese. Al 5’ Albertoni si distende per deviare in corner un colpo di testa di Provenzano, imbeccato dalla precisa pennellata di Bernardini dalla destra. Dal successivo tiro dalla bandierina proprio il numero dieci rossonero fa centro con una precisa incornata. Quarto centro in campionato per il classe 1991 e Pantera subito in vantaggio.