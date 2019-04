A.S. Lucchese



Pareggio esterno per la Lucchese: verdetto sulla partecipazione ai play-out rinviato a sabato prossimo

sabato, 27 aprile 2019, 16:45

di michele masotti

1-1

Albissola (3-5-2): Albertoni, Rossini, Nossa e Oliana (50’Russo); Mahorus, Raja, Moretti, Sibilia e Oukhadda; Martignago (78’Cisco) e Cais (50’Damonte) A disposizione: Piccardo, Balestrero, Gulli, Calcagno, Gargiulo, Oprut, Silenzi, Perasso e Biancato Allenatore: Rino Lavezzini

Lucchese (3-5-2): Falcone, Martinelli, Gabbia e De Vito; Lombardo, Bernardini, Mauri, Provenzano e Favale (69’Santovito); De Feo (69’Sorrentino) e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Bacci, Rossi, Zocco, Di Nardo, Palmese, Strechie, Fazzi, Muratore e Cipriani Allenatore: Giovanni Langella (Favarin squalificato)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (Assistenti Leonarduzzi di Merano e Sartori di Padova)

Marcatore: 6’ Provenzano e 64’Martignago

Note: ammoniti Rossini, Cisco e Favale. Calci d’angolo 3-5. Recupero 1’ e 3’

Secondo 1-1 stagionale per la Lucchese al “Gastaldi” di Chiavari: se quello conquistato contro l’Entella aveva avuto un buon sapore, quello odierno contro una grintosa Albissola lascia un pizzico di amaro in bocca a Bortolussi e compagni, raggiunta al 65’ dal quindicesimo sigillo in campionato di Martignago. Questo il verdetto emesso dal sintetico ligure, in attesa del sopraggiungere della sentenza definitiva sul ricorso presentato sul Cuneo, travolto 3-0 dalla Carrarese e tornato a +6 dai ragazzi di Favarin. La corsa salvezza non sarà decisa dal campo, come sarebbe normale, bensì dalle aule dei tribunali, dove più che i guizzi di un centravanti o l’inventiva di un rifinitore serve la competenza e bravura degli avvocati. La Pantera resta, comunque, ancora in corsa per accedere ai play-out. Provando a parlare di calcio giocato, esercizio non semplice ma doveroso, bisogna che il risultato finale rispecchia l’andamento equilibrato della sfida. Alla ribalta sono saliti Albertoni e Falcone, autori di tre ottimi interventi a testa. L’unico appunto che possiamo fare ai ragazzi di Favarin, sostenuti incessantemente da un gran numero di sostenitori, riguarda la gestione della sfera nei primi venti minuti della ripresa, con le verticalizzazioni di Moretti, un lusso per la C, che hanno innescato puntualmente la rapidità di Martignago e del subentrato Russo.

Per lo spareggio salvezza del “Gastaldi” di Chiavari la Lucchese, sospinta da 450 tifosi, opta per un 3-5-2. Out gli squalificati Zanini e Isufaj, oltre all’infortunato Greselin, Langella rilancia dal primo minuto in attacco Gianmarco De Feo. Il posto dell’ex Catanzaro e Akragas, in gol nel giovedì pasquale contro la neo capolista Piacenza, viene preso da Provenzano. I locali, terzultimi della classe, si dispongono a “specchio”. Tra i pali c’è l’ex di turno Albertoni, gli esterni sono Mahrous e Oukhadda, mentre è inscalfibile la coppia offensiva formata da Cais e Martignago. Sono 11 i punti vantaggio dei liguri sui rossoneri, quest’oggi in campo con un’inedita maglia mimetica. Ragion per cui la Pantera è obbligata a vincere per rientrare nelle otto lunghezze di ritardo, tetto limite per disputare i play-out.

Splendida la partenza della Lucchese. Al 5’ Albertoni si distende per deviare in corner un colpo di testa di Provenzano, imbeccato dalla precisa pennellata di Bernardini dalla destra. Dal successivo tiro dalla bandierina proprio il numero dieci rossonero fa centro con una precisa incornata. Quarto centro in campionato per il classe 1991 e Pantera subito in vantaggio. Partita equilibrata con l’Albissola chiamata ad impostare, non proprio la specialità del team locale, e ospiti che occupano bene gli spazi per neutralizzare la rapidità e classe di Martignago. Il primo pericolo per la porta di Falcone giunge al 26’ con il colpo di testa di Oliana che finisce fuori di un soffio.

Sei giri di orologio più tardi difesa della Pantera scoperta e occasione per il solito Martignago che conclude da posizione defilata: Falcone respinge con i piedi. Con lo scorrere dei minuti tra le fila dei ceramisti serpeggia un nervosismo crescente. La Lucchese, invece, gestisce con maturità e sapienza il pallone, con un Mauri davvero in grande spolvero davanti alla difesa. Prima del riposo da segnalare la bella parata di Albertoni sul potente destro di De Feo.

Ripresa che comincia senza sostituzioni nei 22 in campo e con la Lucchese che non capitalizza una possibilità in contropiede. Raja sbaglia completamente un retropassaggio per Rossini, capisce tutto Bortolussi che serve, appena fuori dall’area locale, l’accorrente Provenzano il cui tiro viene “smorzato” da Nossa. Al 50’ doppia mossa di Lavezzini: fuori Cais e Oliana, dentro Russo e Damonte. Sette minuti più tardi Falcone fa buona guardia sul diagonale di Martinelli. Molto bella è anche la respinta in corner di Albertoni sulla rasoiata di Alessandro Provenzano. Al 64’ grande sgroppata sulla destra di Russo che salta De Vito e serve nel cuore dell’area di rigore una sfera che Martignago deposita in porta. La squadra di Langella rischia di capitolare nuovamente centoventi secondi più ma Falcone è super nello smanacciare fuori il destro di Martignago. Il tecnico campano propone, a sua volta, due cambi. Fuori De Feo e Favale, dentro Sorrentino e Santovito. Tatticamente resta immutato il 3-5-2. Lucchese che torna a premere nel finale. Dapprima ancora Albertoni ci mette una pezza sulla conclusione di Bernardini, poi Bortolussi non capitalizza un pallone vagante in area ligure.

Nei tre minuti di recupero il generoso forcing dei rossoneri non viene premiato. Finisce con l’Albissola che compie un passo in avanti, salvo favorevole esito del ricorso promosso dal Cuneo, verso la permanenza in categoria, arrivata grazie alle innumerevoli penalizzazioni che hanno colpito proprio i rossoneri e i piemontesi. Per la Lucchese, invece, scendono a sei i punti di ritardo dal Cuneo e restano 11 quelli di ritardo dalla formazione di Lavezzini. Teoricamente la Pantera disputerebbe i play-out qualora conseguisse nell’ultima giornata di campionato, in programma sabato contro un Pontedera non ancora sicuro dei play-off, il medesimo risultato dei piemontesi, impegnati in casa al cospetto di una Pro Patria già certa del proprio ottavo posto. L’Albissola sarà di scena ad Alessandria, contro una formazione ancora in lizza per la decima piazza dopo il blitz di Pontedera. Un successo della Lucchese sui granata pisani e un contemporaneo tonfo dei liguri farebbe scendere a meno -8 il gap in classifica tra le due contendenti. Saranno novanta minuti da vivere con il cuore in gola, con la Pantera pronta ad affilare gli artigli per l’ultima battaglia del campionato, sperando che ne possano seguire altre quattro nei play-out.

Foto di Antonio Clerici