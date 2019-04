A.S. Lucchese



Post Lucchese-Piacenza, Obbedio: “Il 4 maggio la Lucchese sarà ai play-out, il 10 maggio inizierà un altro campionato”

venerdì, 19 aprile 2019, 08:32

di michele masotti

Stati d’animi contrapposti in sala stampa: amarezza per una sconfitta immeritata in casa Lucchese, esaltazione per un successo ormai insperato tra le fila degli emiliani. La conferenza del post match, però, non hanno avuto come argomento solo quanto è successo nella serata del Porta Elisa. A farla da padrone è stata il respingimento del ricorso sulla “Cig Pannonia” da parte della Caf: una notizia arrivata un’ora prima del calcio d’inizio. Una tempistica che, a nostra memoria, non ricordiamo abbiamo avuto dei simili precedenti.

Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, è il ritratto della felicità per il successo colto all’ultimo respiro che consente alla sua squadra di proseguire il duello con la Virtus Entella.

“Sapevamo che dovevamo affrontare questo tipo di partite. Brutto primo tempo, senza occasioni da gol, mentre nella ripresa siamo partiti egregiamente anche se ci siamo fatti trovare scoperti nell’occasione del gol di Zanini.” – è il parere del tecnico piacentino- “Soltanto con una reazione da grande squadra avremmo potuto ribaltare il match: questa formazione sta dimostrando una forza mentale pazzesca. È chiaro che vittorie come queste ti fanno credere sempre di più al raggiungimento dell’obiettivo.”

La parola passa al mister rossonero Giovanni Langella amareggiato per la beffa finale ma, al tempo stesso, orgoglioso dell’ennesima prestazione encomiabile dei suoi ragazzi.

“Ormai non ci meravigliamo più di nulla. Questa farsa che sta andando avanti da diversi mesi ci ha stancato.” – ha dichiarato Langella- “Questa squadra, nonostante la zavorra di penalità che si porta addosso, sta fornendo prove importanti. Oggi abbiamo perso solo per due episodi contro una formazione reduce da nove risultati utili di fila.” Le lunghezze di distacco sul Cuneo sono due, con la spada di Damocle di una nuova penalità pendente sulla Lucchese. “Dobbiamo vincere a tutti i costi le ultime due gare.”- è il monito di Langella- “Purtroppo dobbiamo giocare solo per un risultato e con un numero limitato di giocatori. La differenza di profondità tra le due panchine ha cambiato l’inerzia della gara. Bortolussi e Sorrentino stanchi? Hanno lavorato bene alla luce dei difensori che avevano di fronte.” Senza peli sulla lingua, come di consueto, l’intervento di Antonio Obbedio. Il direttore sportivo della Lucchese incarna lo spirito di una rosa che non vuole mollare nonostante le mille difficoltà.

“Il Piacenza è una formazione importante con numeri di livello ma credo per l’intelligenza, intensità e l’ardore che ci abbiamo messo un punto era più che giusto.” –ha esordito Obbedio- “Il problema è che qui si combatte contro ogni sorte di situazione. Alle 18 è arrivata la sentenza della Caf: ci sono delle date che quando vogliono vengono rispettate. Come ha detto De Vito, noi ci possiamo guardare allo specchio mentre altri, a sei mesi dalla presentazione della fideiussione, dovrebbero continuare a farlo visto che erano convinti che sarebbe risultata valida.”

Il direttore sportivo della Pantera ha proseguito, tracciando quasi una road map delle prossime settimane, lanciandosi in una previsione beneagurante per le ultime due giornate. “Il 4 maggio saremo ancora vivi a giocarci i play-out, il 10 maggio inizia un altro campionato (udienza pre fallimentare nda): vediamo chi vi parteciperà.” –ha proseguito Obbedio- “È stata un’annata travagliata, con regole cambiate in corso: ormai non mi aspetto più nulla. Non so cosa succederà se non pagheremo la multa. Non so nemmeno se i soldi della valorizzazione dei giovani, bloccati dalla Lega, saranno necessari per sanare la multa da 350.000 euro. Questa squadra si merita di fare i play-out per ciò che ha supportato, anche grazie al supporto dei tifosi. Sabato prossimo la Lucchese reagirà a Chiavari. Stasera ci hanno tolto un’altra dose di ossigeno ma finchè l’avremo lotteremo.”

Carrellata delle interviste che si conclude con Marco De Vito, uno dei leader dello spogliatoio della Pantera. “Meritavamo di vincere a mio avviso.” – ha affermato il centrale calabrese- “Uscire da queste gare con le sconfitte brucia, ma non abbiamo tempo di fermarci. Possiamo ancora salvarci: dobbiamo trasformare questa delusione in rabbia. Ai miei compagni ho poco da dire. Basta vedere le nostre partite e limare gli errori per crescere ancora di più. Guardare avanti, aggiungere un tassello alla volta per raggiungere gli obiettivi prefissati: questo è ciò che abbiamo in testa.”



Foto di Antonio Clerici