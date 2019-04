A.S. Lucchese



Raccolta fondi per la Lucchese, 1600 euro dalla Serata rossonera

sabato, 6 aprile 2019, 16:25

Un’altra grande dimostrazione di attaccamento alla squadra da parte dei tifosi rossoneri. Alla serata organizzata al Caffè Monica di Corso Garibaldi sono stati raccolti 1600 euro, che messi insieme al contributo portato per l’occasione dall’Associazione Tèlia in rappresentanza delle infermiere del San Luca, consentirà di donare alla squadra 2000 euro.



È stata una serata come non se ne vedevano da anni, che ha riunito tifosi storici, famiglie, gruppi della Curva Ovest e soprattutto i giocatori della squadra rossonera, che ancora una volta hanno dimostrato attaccamento alla maglia in una delle stagioni più difficili per la Lucchese. Sono stati loro, infatti, a sorteggiare i premi della lotteria organizzata durante l’evento, che vedeva in palio gagliardetti, maglie e palloni firmati proprio dai giocatori, fino ad arrivare all’asta per la maglia da gioco di Greselin, indossata dallo sfortunato rossonero proprio nella partita con l’Olbia che lo ha visto protagonista di un brutto infortunio.



Il contributo verrà consegnato a Moreno Micheloni, socio all’1% della società e figura di collegamento tra la stessa e la tifoseria, e servirà per pagare una rata della Gesam, consentendo di evitare l’ennesima sospensione della fornitura di gas.