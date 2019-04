A.S. Lucchese



Serata rossonera con giocatori e tifosi, ancora una volta la città accanto alla Pantera

martedì, 2 aprile 2019, 20:25

Una serata rossonera per riunire tifosi e giocatori della Lucchese. Un modo per far sentire la città vicina alla squadra e per continuare la raccolta fondi in vista della fine della stagione. L’appuntamento è per venerdì 5 aprile a partire dalle ore 19 al Caffè Monica (da Giò) in Corso Garibaldi. L’obiettivo è concorrere ancora una volta alle spese vive che lo staff e i giocatori rossoneri devono affrontare quotidianamente per concludere la stagione.

“Sarà una vera e propria festa per unire i tifosi di qualsiasi settore alla squadra e allo staff tecnico – spiegano gli organizzatori – dopo le ultime prestazioni dei rossoneri, ma soprattutto dopo la costante e decisa dimostrazione di come questi giocatori siano stati all'altezza di onorare i colori della città e la gloriosa maglia della A.S. Lucchese Libertas, l'entusiasmo per raggiungere l'obiettivo della salvezza sul campo è alle stelle. La Serata Rossonera servirà anche a destinare l’incasso, detratto delle spese vive sostenute dal Caffé Monica, per la gestione di quest'ultima parte di campionato. Durante l'evento, sarà presente una delegazione dei giocatori e sarà organizzata una estrazione, con gadget della Lucchese, tra cui una maglia firmata da tutti i giocatori di questa drammatica, eppure indimenticabile, stagione. Facciamo sentire che Lucca è vicina alla squadra e alla sua storia gloriosa. Più forti di tutto.”