Serie C, ufficializzato il nuovo regolamento dei play-out

martedì, 2 aprile 2019, 20:34

di Michele Masotti

Il Consiglio Federale della Serie, riunitosi nella giornata odierna, ha stabilito il nuovo regolamento dei play-out, modificato in corsa dopo le esclusioni di Pro Piacenza e Matera. Le retrocessioni passano dalle nove canoniche a cinque. La novità principale consiste nel fatto che, a differenza delle norme emanate a gennaio, la vincente dello spareggio retrocessione del girone A, quello della Lucchese, non se la vedrà contro quella del gruppo B bensì con quella del girone C.

Una scelta voluta dalla Figc per “premiare” il raggruppamento del nord-est, l’unico senza alcuna formazione penalizzata. Nel girone B, guidato per la cronaca dai “ramarri” del Pordenone, ci saranno quindi due retrocessioni: l’ultima della classe cade in D senza prove di appello, mentre la seconda scaturirà dal play-out tra la penultima e la terzultima a patto che non ci siano otto punti di margine a vantaggio di quest’ultima. Eventualità che, classifica alla mano e con cinque gare dal termine, pare improbabile.

Ultimo gradino della graduatoria occupato dal Fano, che però domani disputerà il recupero del derby contro la Fermana, che ha tre punti di ritardo sul Rimini (33), sopravanzato a sua volta dal tandem tutto lombardo Giana Erminio-Renate, appaiate a 34 lunghezze. Nei gironi A e C, a causa delle esclusioni di Pro Piacenza e Matera, non ci saranno retrocessioni dirette a meno che non scatti la fatidica forbice degli otto punti in favore della terzultima. Possibilità più che concreta nel raggruppamento meridionale visto che la Paganese, penultima con 14 punti, ne ha ben 15 in meno del Bisceglie. Sebbene alla compagine campana debbano essere conteggiato i tre punti dello 0-3 a tavolino contro il Matera, il calendario non lascia grandi speranze di evitare la retrocessione diretta in D al team che ha tra le sue fila l’attaccante ex Lucchese Cesaretti. La vincente del play-out del girone C affronterà, come detto, la vincente del girone A.

Qui la situazione è indecifrabile, in virtù dei punti di penalità che devono essere ancora comminati a Cuneo e Lucchese, con la Pantera che attende ancora la sentenza della Caf sulla validità della fideiussione Cig Pannonia. In caso di un verdetto positivo, la squadra di Giancarlo Favarin si vedrebbe restituiti otto punti e non dovrebbero pagare la multa da 350.000 euro. Se oggi finisse il campionato, per quello che può contare alla luce di ciò che potrebbe succedere, il play-out metterebbe di fronte la Lucchese ai liguri dell’Albissola.