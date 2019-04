Successo per la "Serata Rossonera" al Caffè Monica di Giovanni Martini

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 5 aprile 2019, 13:30

Il cammino della Lucchese, reduce dai sette punti conquistati nell’ultima settimana, entra nella fase cruciale. Da qui al termine della stagione regolare, fissato per il 4 maggio, mancano cinque incontri che determineranno, nuovo penalità ed esito del ricorso alla Caf permettendo, il futuro sportivo dei ragazzi di Giancarlo Favarin

giovedì, 4 aprile 2019, 14:03

Il mancato pagamento dei contributi dei mesi novembre e dicembre costa un’ulteriore penalizzazione di due punti alla Lucchese. I rossoneri, ancora in attesa di conoscere l’esito della Caf sulla vicenda “Pannonia”, scendono a quota 22 punti, a -1 dall’Albissola ma recuperano, in questo marasma di penalizzazioni, due lunghezze sul Cuneo,...

martedì, 2 aprile 2019, 20:34

Il Consiglio Federale della Serie, riunitosi nella giornata odierna, ha stabilito il nuovo regolamento dei play-out, modificato in corsa dopo le esclusioni di Pro Piacenza e Matera. Le retrocessioni passano dalle nove canoniche a cinque

martedì, 2 aprile 2019, 20:25

Una serata rossonera per riunire tifosi e giocatori della Lucchese. Un modo per far sentire la città vicina alla squadra e per continuare la raccolta fondi in vista della fine della stagione

martedì, 2 aprile 2019, 17:47

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Novara, in programma sabato 6 aprile alle ore 16.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2

sabato, 30 marzo 2019, 14:47

Sulla strada che porta alla salvezza, resa ancora più ripida dai sei punti restituiti due giorni fa al Cuneo mentre la Pantera deve ancora attendere il pronunciamento definitivo della CAF sulla vicenda “CIG Pannonia”, la Lucchese fa tappa al “Nespoli” di Olbia