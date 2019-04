A.S. Lucchese



Vigilia di Albissola-Lucchese, Favarin sprona i suoi: “Domani ci giochiamo la prima finale”

venerdì, 26 aprile 2019, 15:03

di michele masotti

A 24 ore dal match più importante della stagione, calcio d’inizio fissato per le 16:30 di domani al “Gastaldi” di Chiavari”, è tornato a parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia Giancarlo Favarin, il condottiero di una Pantera che sta provando, nonostante i molti punti di penalizzazione, in tutte le maniere a salvarsi sul campo. Il nuovo -7 inflitto al club rossonero in settimana ha fatto scivolare la Lucchese a meno -7 dal Cuneo e -11 dall’Albissola, avversaria di capitan Bortolussi e compagni di questo penultimo turno di stagione regolare. Siccome ai biancorossi piemontesi potrebbero essere restituiti dei punti tramite un ricorso, i rossoneri dovranno provare ad imporsi in terra ligure per ridurre a otto lunghezze, tetto limite per disputare i play-out, il distacco dalla formazione di Lavezzini, terzo tecnico che si è avvicendato sulla panchina dei ceramisti dopo Fossati e Claudio Bellucci.

Tre punti che farebbero ripiombare nella bagarre proprio i liguri, una delle formazioni come Arzachena e Pistoiese agevolate, classifica alla mano, dalle crisi societarie che hanno investito Cuneo e Lucchese, che con i punti fatti sul campo sarebbero in orbita play-off. I tifosi rossoneri, comunque, saranno al fianco di questi straordinari ragazzi anche domani: è previsto un maxi esodo in quel di Chiavari. Ad ora sono stati 300 i biglietti venduti per il settore ospite, ma la sensazione è che domani la rappresentanza dei supporters della Pantera possa toccare le 500 unità. Rossoneri che, dunque, giocheranno in “casa”.

Mister Favarin è apparso carico e determinato per il primo dei confronti “senza ritorno” che attende i suoi giocatori. “Sinceramente il -7 che ci è stato inflitto in settimana non ci ha toccato più di tanto.” – è l’incipit del trainer rossonero- “Dobbiamo fare sei punti in queste due ultime gare senza considerare ciò che potrebbe succedere fuori dal rettangolo verde. Sono convinto che se andremo ai play-out ritroveremo energia e stimoli per centrare il nostro traguardo stagionale.” Venendo all’avversario di domani, Favarin ha illustrato la tattica dell’Albissola. “La formazione di Lavezzini avrà l’opportunità di giocare per due risultati su tre, ma questo non so se sia un completo vantaggio.” – ha affermato il tecnico ex Venezia e Castelnuovo- “Loro probabilmente ci lasceranno l’iniziativa per poi provare a colpire in contropiede grazie alle doti di Martignago. Tatticamente non cambiare molto: il modulo resterà il 3-5-2. Siamo costretti a fare a meno degli squalificati Isufaj e Zanini, con quest’ultimo che è un fattore importante anche in zona offensiva. In mezzo al campo rientrerà Provenzano. De Feo titolare? Dipende solo da lui: deciderò domani. Non nego che è stato un giocatore che a noi è mancato per buona parte della stagione. Queste assenze, comunque, verranno colmate dai nostri tanti tifosi che saranno domani a Chiavari.”

Il legame squadra-tifosi resta una delle cose più belle che si sono create in questa tribolata annata. “Abbiamo la fortuna di avere una tifoseria che ci è stata sempre vicina”- ha ricordato il tecnico rossonero- “che mai ci ha fatto mancare il supporto in ogni partita e anche fuori dal campo. Per quanto riguarda i mie giocatori, alla luce di quanto accaduto in questi ultimi quattro mesi, devo dire che sono maturati tantissimo. È stata una lezione di vita, vissuta sulla nostra pelle, che farebbe bene a tanti.”

Parallelamente al campo, tra due settimane si terrà l’udienza prefallimentare, fissata per il 14 maggio, che sancirà il futuro del club nato nel 1905. “Speriamo che la salvezza sul campo possa fare da apri pista alla salvezza societaria: sarebbe straordinario.” – chiosa Favarin che poi rivela- “La situazione però, è inutile nasconderlo, potrebbe andare in una direzione diversa. Io, comunque vadano le cose, resto a disposizione della Lucchese.”