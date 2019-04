A.S. Lucchese



Vigilia di Lucchese-Novara. Langella: “Fondamentale non sbagliare l’approccio al match”

venerdì, 5 aprile 2019, 13:30

di michele masotti

Il cammino della Lucchese, reduce dai sette punti conquistati nell’ultima settimana, entra nella fase cruciale. Da qui al termine della stagione regolare, fissato per il 4 maggio, mancano cinque incontri che determineranno, nuovo penalità ed esito del ricorso alla Caf permettendo, il futuro sportivo dei ragazzi di Giancarlo Favarin. Il primo scoglio di questo segmento finale è il Novara, compagine che attualmente occupa l’ottavo posto ma con una rosa allestita per competere per il primato. I piemontesi, quasi certi di prendere parte ai maxi spareggi promozione in virtù del +8 sulla Juventus B, sono la principale delusione della stagione. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, domani il calcio d’inizio è fissato per le 16.30, Giovanni Langella ha invitato, giustamente, a mantenere alta la guardia al cospetto di un Novara che annovera tra le sue fila elementi del calibro di Cacia, Buzzegoli, Eusepi e Gonzalez, tutti in grado di risolvere le partite con una singola giocata. Il morale della truppa rossonera, sempre sospinta dai suoi irriducibili tifosi, è alto.

“Per quanto concerne la lotta con Cuneo e Albissola, dobbiamo capire se ci saranno altre penalità (mensilità e contributi saltati di gennaio-febbraio nda) che colpiranno altre compagini oltre noi; siamo in attesa della sentenza della Caf del 18 aprile.”- ha commentato così Langella il vortice di penalizzazioni che sta riscrivendo la classifica del torneo- “Siamo reduci da sette punti ottenuti in una settimana contro tre compagini forti. Stiamo sbalordendo sempre di più. Anche gli elementi meno impiegati, vedi Santovito, stanno rispondendo alla grande. Dispiace molto per l’infortunio di Simone Greselin.”

Lo stop del centrocampista lombardo, tornato a casa dopo l’operazione effettuata dal dottore Berlusconi, ha ridotto ai minimi termini le rotazioni nel reparto mediano. “A centrocampo siamo corti e quindi, in vista di eventuali squalifiche, abbiamo deciso di aggregare fino al termine della stagione Fazzi.” – ha rivelato Langella- “Il Novara è la formazione che ha deluso più le attese. Da un paio di mesi sono guidati da un tecnico importante come Sannino che ben conosce la categoria. Contro l’Entella hanno perso soltanto per due episodi. Ci aspetta un match duro.”

Il tecnico campano ha poi elencato i pericoli nei quali potrà incorrere la Pantera contro un team di rango. “Nel momento in cui affronti squadre di assoluto livello come Entella, Pro Vercelli e lo stesso Novara, assumere un atteggiamento passivo è un rischio enorme.”- ha dichiarato Giovanni Langella- “Giocheremo con tre punte? Posso dire che non ci discosteremo molto dal 4-3-1-2 che stiamo adottando da alcune settimane. All’andata al “Piola” disputammo un brutto primo tempo, non da compagine che vuole salvarsi. Sarà fondamentale approcciare alla partita nel migliore dei modi. Sotto il piano della mentalità questi ragazzi sono cresciuti tantissimo. Contro la Virtus Entella siamo stati all’altezza degli avversari con grande determinazione e accortezza tattica, ad Olbia è stato il successo della voglia più che del gioco, ma ora contano solo i tre punti.”

Conclusione dedicata al possibile undici anti-Novara. “Mancheranno Gabbia e Madrigali, quindi sono confermati i centrali Martinelli e De Vito.” – ha chiosato Langella- “A centrocampo non ci saranno grosse novità. Questa annata, al di là di tutte le difficoltà, mi ha fatto crescere molto. Da solo non è semplice gestire determinati aspetti in panchina durante i 90’.”