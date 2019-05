A.S. Lucchese



Alla scoperta del Bisceglie, ultimo ostacolo sulla strada della salvezza per la Lucchese

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:23

di michele masotti

Per suggellare la permanenza in Serie C, che assumerebbe le sembianze di un vero e proprio capolavoro per quanto i calciatori rossoneri hanno vissuto sulla loro pelle dal 28 dicembre ad oggi, alla Lucchese di Giancarlo Favarin resta il doppio confronto con il Bisceglie, avversario inedito nei 115 anni di vita della Pantera. Nel primo round sabato al Porta Elisa, calcio d’inizio alle 20.30, capitan Bortolussi e compagni si troveranno di fronte una formazione che, numeri alla mano, ha il secondo peggior attacco, soli 22 reti al proprio attivo, di tutti i tre gironi della terza serie nazionale. Il team di Rodolfo Vanoli, terzo allenatore che si è avvicendato su tale panchina, ha cambiato volto nel mercato invernale con ben 11 innesti, tra cui il poco rimpianto ex Ivan Jovanovic. Avversario che, quindi, i ragazzi del duo Favarin-Langella non dovranno sottovalutare, tenendo in considerazione che il ritorno si giocherà sabato 8, sempre al medesimo orario, al “Gustavo Ventura”. In caso di parità di reti segnate, non ha valore doppio neppure in finale il gol segnato fuori casa, la sfida proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigori.

Sorto nel 1913 con il nome di Us Biscegliese, il club nerazzurro ha apportato l’attuale dicitura trentasei anni più attraverso la fusione con l’Armando Diaz, altra formazione cittadina. Fino al 1998, anno del fallimento, il più alto raggiunto dal Bisceglie era stata la permanenza in C2 per 12 campionati di fila. L’approdo nella C attuale è arrivato al termine della stagione 2016-2017 grazie alla vittoria del girone H di Serie D con Nicola Ragno alla conduzione tecnica. Lo stadio pugliese è intitolato alla memoria di Gustavo Ventura, ex presidente e allenatore dell’As Bisceglie. Il calcio non è una scienza esatta ma i numeri, spesso e volentieri, ci permettono di scattare una fotografia che si avvicina alla realtà. Al netto di una penalizzazione di tre punti, i nerazzurri hanno totalizzato 32 lunghezze in stagione regolare, frutto di sette vittorie (di cui una in trasferta nda), 11 pareggi e 18 sconfitte. A fronte dei 22 gol segnati, sono stati 41 quelli subiti, uno in più della Lucchese. Il team pugliese che ha guadagnato l’accesso al decisivo spareggio salvezza ai danni della Paganese, fanalino di coda del girone meridionale, grazie al 4-3 di sabato scorso che ha così annullato, alla luce della favorevole posizione di classifica dei nerazzurri, il 2-1 incassato a Pagani.

L’annata del Bisceglie è stata travagliata. Dopo la ventilata ipotesi che il titolo sportivo finisse in dote al risorto Bari, il presidente Canonico ha allestito ad agosto la rosa affidata a Ciro Ginestra. I deficitari risultati, uniti ad incomprensioni con la dirigenza, hanno portato alle dimissioni lo scorso 7 dicembre del tecnico campano. Dopo un interregno di cinque match targato Antonio Bruno, preparatore dei portieri del Bisceglie, è stato assunto come capo allenatore Rodolfo Vanoli, un passato da difensore di Lecce e Udinese a cavallo tra gli anni 80’ e 90’, tornato a sedersi su una panchina italiana dopo le esperienze in Slovenia con Koper e Olimpia Lubiana. La rivoluzione invernale, come detto, ha rifatto il look ai nerazzurri. Sono uno per parte gli ex di turno: Giancarlo Favarin è stato per sei mesi, dall’ottobre 2013 al marzo 2014, primo allenatore dei pugliesi mentre Jovanovic non ha lasciato traccia di sé a Lucca. Giunto con grandi aspettative, la punta croata ha messo insieme, tra campionato e Coppa Italia, 10 partite e una sola rete, peraltro inutile nella sconfitta per 2-1 contro l’Imolese. Vanoli, privo dello squalificato Djoulou, dovrebbe confermare il 4-4-2 ammirato contro la Paganese.

Tra i pali spazio a Brian Vassallo, classe 1998, chiamato a sostituire il ben più quotato Cerofolini, messo fuori causa da un grave infortunio. Sulle corsie laterali agiranno, a destra, Calandra mentre dalla parte opposta spazio al francese Maxime Giron. La coppia di stopper, invece, è costituita da Valerio Zigrossi, vicino la scorsa estate proprio alla Lucchese, e dal croato Markic. Attenzione agli esterni di centrocampo, Parlati a sinistra e Triarico (miglior marcatore stagionale dei suoi con cinque gol nda) a destra, che sanno fare male anche in zona gol come accaduto nella semifinale di ritorno. Giovane la coppia di mediani pugliesi; con il capitano Dario Giacomarro, un classe 1995 scuola Palermo, troviamo Dario Risolo. In questo settore la prima alternativa è rappresentata Luzayadio Bangu, il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina, che sembra essersi perso dopo quanto di buono aveva fatto vedere nel settore giovanile gigliato.

In attacco dovranno essere valutate le condizioni di Scalzone, costretto ai box sette giorni fa per un problema muscolare; se il classe 1989 non dovesse farcela, Vanoli manterrà il tandem Cuppone, in prestito dal Pisa, Starita, seconda punta che realizzò una doppietta ai rossoneri lo scorso anno quando vestiva la maglia della Pro Piacenza.