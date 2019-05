A.S. Lucchese



Favarin: "Con il Pontedera dobbiamo vincere"

venerdì, 3 maggio 2019, 15:26

di eliseo biancalana

"Abbiamo solo una strada: dobbiamo cercare di vincere". Parole nette quelle di mister Favarin. Domani la Lucchese si gioca con il Pontedera la possibilità di accedere ai play-out. "Il nostro obiettivo è la salvezza sul campo" ha dichiarato l'allenatore.

Il mister ha riconosciuto che sarà tutt'altro che una sfida facile. "Forse in questo momento è la squadra peggiore che si poteva incontrare" ha ammesso. Mentre la Pantera dovrà giocarsi il tutto per tutto per la salvezza, i pontederesi arriveranno al Porta Elisa in cerca di punti per accedere ai play-off. "Faremo di tutto per farcela" ha assicurato il mister. "Per questi ragazzi - ha detto parlando dei suoi giocatori -, per tutto quello che hanno fatto, credo sia giusto che si vada a giocare i play-out". Guardando alla classifica, Favarin non ha nascosto qualche rimpianto per come è andata la partita con l'Albissola.

All'andata la sfida con il Pontedera finì in pareggio, 3 a 3. "Tra poco si perdeva in fondo, per gli episodi che abbiamo concesso" ha ricordato il mister. "Dobbiamo fare la massima attenzione" è il monito di Favarin alla squadra. La Lucchese dovrebbe confermare il 3-5-2. Domani tornerà dalla squalifica Zanini. L'allenatore ha detto che i giocatori sono tutti in forma, eccetto Isufaj che ha un piccolo acciacco. "Non dovrebbero esserci problemi" ha comunque rassicurato Favarin.

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per qualche parziale bilancio. Secondo il mister, a oggi la migliore partita della Pantera è stata quella contro la Carrarese al Porta Elisa. Quella che ha lasciato più l'amaro in bocca è stata quella in casa della Arzachena. Favarin non ha risparmiato parole di elogio per i suoi calciatori, mentre ben diverso è il giudizio sulla società: "Hanno staccato la spina a dicembre e ci hanno abbandonati a noi stessi".