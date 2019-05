A.S. Lucchese



La Caf restituisce due punti sia alla Lucchese che al Cuneo: play-out immutati

martedì, 7 maggio 2019, 18:57

di michele masotti

A campionato finito sono arrivate, per la serie “stranezze italiche”, le sentenze della Corte di Apello Federale in merito ai ricorsi presentati, tra le altre, da Lucchese e Cuneo in merito alla diverse penalizzazioni subite. Ebbene, sia la Pantera che i biancorossi piemontesi si sono visti restituire due punti che, di fatto, non intaccano quanto avevano già decretato gli ultimi 90’ di stagione regolare. Una sentenza che era particolarmente attesa dal Cuneo, speranzoso di recuperare almeno quattro punti.

Confermata, quindi, lo scontro play-out tra Lucchese e Cuneo, con l’andata sabato 18 maggio al Porta Elisa e ritorno sette giorno dopo in terra piemontese. La perdente scivolerà in D, mentre la vincente affronterà chi la spunterà nel play-out del girone C che metterà di fronte la Paganese al Bisceglie dell’ex meteora rossonera Ivan Jovanovic. Proprio il club pugliese si è visto respingere il ricorso sul -3 subito per inadempienze societarie, penalità che non ha attivato la “forbice” degli otto punti ai danni della Paganese. Sempre nel girone meridionale è stato restituito un punto al Siracusa.

Alla Lucchese, che si è vista respingere il reclamo per la multa da 10.500 euro, i due punti restituiti facevano parte del -6 inflitto per il mancato pagamento di stipendi e contributi dei mesi di gennaio-febbraio. Decisioni che non hanno mutato di una virgola la griglia degli spareggi per non retrocedere. Dobbiamo però sottolineare come, ancora una volta, le tempistiche della giustizia sportiva sono stati bibliche e, soprattutto, arrivate a due giorni dalla fine del torneo. Non proprio il massimo. Venendo alle questioni di campo, domani la truppa di Giancarlo Favarin riprenderà la preparazione in vista della doppia sfida contro il Cuneo. In gara uno, la formazione di Scazzola dovrà fare a meno del centravanti argentino Gissi e dello stopper Castellana, espulsi nella partita contro la Pro Patria e fermati per un turno dal giudice sportivo.

Di seguito pubblichiamo la classifica definitiva del girone A della Serie C e l’estratto della sentenza della Caf riguardante la Lucchese.

Seri C girone A: Virtus Entella 75, Piacenza 74, Pisa 69, Arezzo 64, Siena 63, Carrarese 62, Pro Patria 57, Novara 50, Alessandria e Pontedera 45, Juventus B 42, Olbia 38, Arzachena 37, Pistoiese 35, Gozzano 33, Albissola 28, Cuneo 26 e Lucchese 22.

“RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 21, COMMI 1 E 2 C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 11178/1072 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 – 11183/1073 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019) La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.”