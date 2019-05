A.S. Lucchese



L’analisi dei protagonisti di Lucchese-Cuneo: “Vinto il primo tempo, ora testa al ritorno”

sabato, 18 maggio 2019, 21:23

di michele masotti

I 1883 spettatori dal Porta Elisa, fatta ovviamente eccezione per i 15 provenienti da Cuneo, hanno assistito all’ennesima grande prova, un mix perfetto di carattere e organizzazione tattica, sciorinata da questa Lucchese versione 2018-2019. Gara 1 dei play-out è andata agli archivi con un prezioso 2-0 ma sul quale Bortolussi e compagni dovranno essere bravi a non specularci sopra tra sette giorni. È questo l’avvertimento lanciato da Antonio Obbedio e Giovanni Langella che, comunque, non hanno lesinato negli elogi ai propri calciatori.

“Abbiamo speso tanto sia a livello mentale che fisico; sono partite che racchiudono la drammaticità della posta in palio. La Lucchese ha fatto 65’ importanti poi, chiaramente, l’espulsione ha complicato i nostri piani. Quando elogio lo staff tecnico, dobbiamo elogiare una figura come quella del professor Riccardo Guidi, autentico fuoriclasse nel suo settore. L’unica cosa che posso dire è che vivo il match, teoricamente, in maniera più distaccata di chi deve fare le scelte. Se il mister ha pensato di sostituire alla mezzora Strechie con Bernardini, vuole dire che avrà avuto le sue ragioni. Anche in 10 abbiamo saputo soffrire tenendo testa al Cuneo, che, forse, avrebbe meritato un gol. Oggi abbiamo vinto soltanto la prima battaglia. Se il Barcellona ha perso 4-0 a Liverpool, noi non possiamo permetterci di sottovalutare il ritorno.”

Il microfono passa a Giovanni Langella che decide di “togliersi il dente”, trattando della fatidica sostituzione. “A 24 ore dalla gara abbiamo perso Provenzano e dunque abbiamo dovuto riadattare il nostro sistema di gioco.” – ha esordito il tecnico campano- “Il cambio di Strechie è stato dettato dal non metterlo in difficoltà, visto che la partita si era messo sui binari a noi favorevoli. Purtroppo noi non disponiamo delle alternative che ha il Cuneo a centrocampo. La sfortuna ha voluto che il subentrato, Bernardini, venisse espulso. Anche noi non ci attendevamo di partire così bene. Legittimo che il ragazzo non sia stato felice di essere stato sostituito dopo mezzora.”

In vista del ritorno, Langella fa la conta degli assenti. “A Cuneo mancherà, oltre a Bernardini, Gabbia, un’assenza pesante.” – ha dichiarato il secondo di Favarin- “Cercheremo di recuperare Provenzano dato che a centrocampo siamo veramente con gli uomini contati. Ora dobbiamo prepararci al ritorno: quello odierno era solo il primo tempo. Non possiamo permetterci di andare in Piemonte per giocare una partita di attesa. Il nostro atteggiamento super offensivo li ha sorpresi in avvio, fruttando due gol. Sono contento poiché la squadra ha messo sul campo quanto avevamo provato durante la settimana.”

Chiusura dedicata a Giulio Favale, uno dei migliori in campo, protagonista di un fondamentale salvataggio in zona cesarini.

“Nel primo tempo ho disputato, come tutta la squadra, una bella gara, per poi difendere, nella ripresa, il 2-0 sebbene fossimo in inferiorità numerica.” – è il pensiero del classe 1998- “Per poco riuscivo ad andare in rete. È stata una stagione importante che mi ha fatto crescere. Quella di sabato prossimo sarà una partita che avrà una storia a sé: non dobbiamo andare in quel di Cuneo per pensare di giocare per il pareggio. Voglio ringraziare quei tifosi che ci sostengono sin dall’inizio del campionato.”





