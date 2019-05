Lucchese-Bisceglie, già venduti oltre 1300 biglietti

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 31 maggio 2019, 15:04

La palpabile attesa in città, alla quale va aggiunto un rinnovato entusiasmo verso i colori rossoneri, rappresenta il giusto valore a quanto di grande abbia fatto la Lucchese, intesa come calciatori e staff tecnico, nel corso di questa travagliata annata.

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:23

Per suggellare la permanenza in Serie C, che assumerebbe le sembianze di un vero e proprio capolavoro per quanto i calciatori rossoneri hanno vissuto sulla loro pelle dal 28 dicembre ad oggi, alla Lucchese di Giancarlo Favarin resta il doppio confronto con il Bisceglie, avversario inedito nei 115 anni di...

lunedì, 27 maggio 2019, 18:54

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Bisceglie, finale playout 2018/19, in programma sabato 1 giugno alle ore 20.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà attiva sul circuito Go2 da martedì 28 maggio

lunedì, 27 maggio 2019, 11:58

Sarà lo stadio Porta Elisa il “teatro” del match di andata della finale play-out che metterà di fronte la Lucchese al Bisceglie. Gara-1 che andrà in scena sabato 1 giugno, calcio d'inizio fissato per le 20.30, nella città dell’arborato cerchio. Ritorno tra sette giorni in terra pugliese, alla medesima ora

sabato, 25 maggio 2019, 14:48

Il 25 maggio 1905 nasceva la Lucchese Libertas, il 25 maggio 2019 gli strepitosi ragazzi di Favarin passano a Cuneo e guadagnano l’accesso alla finale play-out

venerdì, 24 maggio 2019, 14:00

Azzerare mentalmente quanto di buono fatto nella partita di andata e scendere in campo con l’atteggiamento adeguato per un’altra gara da dentro o fuori. È questo il messaggio lanciato da Giancarlo Favarin nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del match