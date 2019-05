A.S. Lucchese



Lucchese-Bisceglie, sorteggiati i campi: si comincia sabato al Porta Elisa

lunedì, 27 maggio 2019, 11:58

di michele masotti

Sarà lo stadio Porta Elisa il “teatro” del match di andata della finale play-out che metterà di fronte la Lucchese al Bisceglie. Gara-1 che andrà in scena sabato 1 giugno, con l’orario che sarà reso noto in tarda mattina, nella città dell’arborato cerchio. Ritorno tra sette giorni in terra pugliese, piazza nella quale Giancarlo Favarin ha allenato per sei mesi dall’ottobre 2013 al marzo 2014. Ricordiamo che, a differenza del primo turno, non conterà più la posizione conseguita nella stagione regolare. Alla luce della conferma della mancata applicazione del gol che vale doppio in trasferta, in caso di parità nel computo delle reti segnate, il confronto si prolungherà ai supplementari e, se fosse necessario, anche ai calci di rigore.

Il Bisceglie è arrivato a giocarsi questo appuntamento grazie al 4-3 sulla Paganese, scesa in D dopo la vittoria (2-1) tra le mura amiche in virtù del peggior piazzamento fatto registrare in campionato. I nerazzurri dovranno fare a meno dello squalificato Franck Djolou, scuola Torino, e per infortunio del portiere Michele Cerefolini, un classe 1999 di cui si dice un gran bene. Assolutamente fuori luogo e inappropriate le dichiarazioni del presidente nerazzurro Nicola Canonico che asserisce, a torto vista che il Tribunale ha concesso, seppur con riserva, il concordato preventivo, di giocare contro una squadra già fallita.



