A.S. Lucchese



Lucchese - Cuneo: ecco come acquistare i biglietti

venerdì, 10 maggio 2019, 11:27

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Cuneo, valevole per il primo turno dei playout e in programma sabato 18 maggio alle ore 18 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà attiva sul circuito Go2 da sabato 11 maggio.

La biglietteria sotto la tribuna coperta osserverà i seguenti orari:

mercoledì 15 maggio dalle ore 17 alle 19

giovedì 16 maggio dalle ore 17 alle 19

venerdì 17 maggio dalle ore 17 alle 19

Il giorno della partita, invece, i botteghini saranno aperti dalle ore 16.

Si ricorda che i biglietti sono nominativi e potranno essere acquistati solo ed esclusivamente con la presentazione di un documento di identità in corso di validità. Si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita per evitare code a ridosso dell'inizio della partita.

Questi i punti vendita autorizzati Go2:

STUDIO SPORT, via di Tempagnano 180 (Tel. 0583-493341)

LUCCA CARTA, Via Romana Est, 58 - Porcari (Tel. 0583-210637)

OTTAVIO VIAGGI, Via I Maggio, 32 - 55023 Borgo a Mozzano (Tel. 0583-88158)

Ecco i nuovi prezzi per i playout:

Tribuna centrale: €50

Tribuna laterale: €25

Tribuna laterale ridotto: €20

Gradinata €16

Gradinata ridotto €12

Curva: €10

Donna: €10

*i prezzi sono già comprensivi dei diritti di prevendita

Si ricorda inoltre che le eventuali riduzioni saranno applicate per le donne, gli over 60 e gli under 16. Per i ragazzi fino a 10 anni prezzo speciale di € 3.

Per quanto riguarda i tifosi ospiti, si comunica che il prezzo del tagliando per il Settore Ospiti (Curva est, capienza 1.080 posti) è di € 10 oltre i diritti di prevendita (biglietto unico senza riduzioni).

I biglietti di Settore Ospiti saranno disponibili fino alle 19 del giorno antecedente la gara (venerdì 17 maggio).

Ecco le altre modalità d'acquisto:

- on line sul sito www.go2.it. Sarà sufficiente presentare all'ingresso la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice.

- presso tutti i punti vendita autorizzati Go2, consultabili sul sito www.go2.it