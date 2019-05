A.S. Lucchese



Lucchese, Favarin suona la carica: “Dobbiamo ripetere l’approccio della sfida contro il Cuneo”. Ampliata la capienza della Curva Ovest

venerdì, 31 maggio 2019, 15:04

di michele masotti

La palpabile attesa in città, alla quale va aggiunto un rinnovato entusiasmo verso i colori rossoneri, rappresenta il giusto valore a quanto di grande abbia fatto la Lucchese, intesa come calciatori e staff tecnico, nel corso di questa travagliata annata. Per affrescare definitivamente quel capolavoro chiamato salvezza sul campo, a Giancarlo Favarin e ai suoi ragazzi mancano le ultime due pennellate. Il Bisceglie targato Vanoli, calcio d’inizio fissato per le 20.30 di domani sera, è interlocutore da prendere con le molle, capitan Bortolussi e compagni sono pronti alla battaglia, forti anche della spinta del popolo rossonero. È infatti notizia di questi minuti, l’ok dell’aumento della capienza della Curva Ovest, che passa così dai 1000 ai 2000 posti.

“A cose normali, senza le formule cervellotiche di questa stagione, noi saremo già salvi.” – è l’incipit del condottiero rossonero- “Dobbiamo fare l’ultimo sforzo per chiudere questa annata sì inusuale ma bella per l’empatia che si è creata con i tifosi. Sarà una partita complicata però stiamo attraversando un bel momento di forma.”

Favarin, nel corso della sua carriera, ha allenato proprio il club pugliese e non nega la sua “preferenza” di dover affrontare i nerazzurri piuttosto che la Paganese. “Conosco il Bisceglie e l’ambiente, formato da persone eccezionali.” – ha dichiarato il trainer di Coltrano- “I nerazzurri hanno buone individualità davanti come Cuppone e Starita e discreti interpreti difensivi. Sicuramente verranno al Porta Elisa con un atteggiamento diverso da quello che attuano tra le mura amiche. Per quanto ci concerne, avrò tutta la rosa a disposizione eccetto, chiaramente, Gabbia. Non farò calcoli sui diffidati che abbiamo, d’altronde ci giochiamo tutto in 180’. Siamo alla fine di questo giro d’Italia, pieno di tante salite.”

Tatticamente non dovrebbe mutare niente nell’undici rossonero. “La formula offensiva con i tre attaccanti sta dando garanzie, ben tenendo a mente che Di Nardo, Bortolussi e Sorrentino devono sacrificarsi.” – prosegue Favarin- “Sarebbe importante replicare l’approccio al match di due settimane fa contro il Cuneo. È stata una sofferenza stare lontano dalla panchina per cinque mesi; non so come abbia fatto mia moglie a sopportarmi per cinque mesi (ride nda). Questi ragazzi hanno riportato entusiasmo e gente allo stadio in un’annata dove rischiamo di retrocedere: sembra un controsenso ma è un altro giusto merito da tributare ai miei giocatori. In caso di ripartenza, mantenere questa rosa sarebbe un grosso vantaggio. Noi aspettiamo novità. Siamo consci dell’importanza di mantenere la C. Chi vuole la Lucchese, troverà una squadra ricca di qualità.”

Su quella che sarà la prossima stagione, Giancarlo Favarin ha dato la massima priorità alla Lucchese.

“Mi auguro che la mia storia con la Pantera possa proseguire; nella mia testa c’è solo il traguardo di conquistare la salvezza.” – ha chiosato Favarin- “Credo che peggio di quest’anno, a livello di difficoltà da luglio ad oggi, non ci possa succedere. Voglio rimarcare la fedeltà alla maglia di questi ragazzi, che a gennaio avrebbe potuto andarsene verso altri lidi ma invece sono rimasti qui a lottare. Cosa dire al presidente del Bisceglie? Spero di rispondergli sul campo domani sera.”