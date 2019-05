Lucchese, i giocatori non andranno dal sindaco

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 21 maggio 2019, 17:53

Adesso i rappresentanti della Pantera, sempre presieduta da Aldo Castelli, avranno 60 giorni di tempo per presentare, oltre al piano di risanamento concordatario che sarà presentato dal professor Eugenio D'Amico, di trovare le risorse economiche necessarie per evitare il terzo fallimento nel giro di 11 anni

martedì, 21 maggio 2019, 17:40

La prevendita dei biglietti per la gara di ritorno del primo turno playout, Cuneo – Lucchese, è attiva sul circuito Do It Yourself. Oltre al sito per le prevendite online, è disponibile il nostro call center al numero 06-0406

lunedì, 20 maggio 2019, 20:57

Tutto pronto al bar La pecora nera per "Lucchese, una storia all'asta", l'evento benefico a favore di Anffas Lucca e della squadra di calcio della Lucchese, in programma mercoledì 22 maggio alle 18

sabato, 18 maggio 2019, 21:23

I 1883 spettatori dal Porta Elisa, fatta ovviamente eccezione per i 15 provenienti da Cuneo, hanno assistito all’ennesima grande prova, un mix perfetto di carattere e organizzazione tattica, sciorinata da questa Lucchese versione 2018-2019

sabato, 18 maggio 2019, 18:27

Sul “ring” del Porta Elisa la Lucchese si aggiudica con il più classico dei risultati, 2-0, il primo round dei play-out del girone A al cospetto del Cuneo

venerdì, 17 maggio 2019, 14:54

Il conto alla rovescia per l’andata del primo turno dei play-out, calcio d’inizio in programma per le 18.00 di domani, è ormai agli sgoccioli; la Lucchese, accompagnata dal suo encomiabile popolo, è pronta per affrontare il Cuneo, altra compagine flagellata dalle penalizzazioni per i noti problemi societari