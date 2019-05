A.S. Lucchese



Lucchese, il monito di Favarin: “Non dobbiamo speculare sul 2-0 dell’andata”

venerdì, 24 maggio 2019, 14:00

di michele masotti

Azzerare mentalmente quanto di buono fatto nella partita di andata e scendere in campo con l’atteggiamento adeguato per un’altra gara da dentro o fuori. È questo il messaggio lanciato da Giancarlo Favarin nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del match. Il condottiero della Pantera ha grande considerazione del Cuneo ma è, al tempo stesso, consapevole della forza, sia tecnica che caratteriale, del suo gruppo. Una squadra che sarà seguita da 450 tifosi, da sempre il dodicesimo uomo in campo della Lucchese.

“Non possiamo speculare su quanto fatto sette giorni fa al Porta Elisa.”- avverte Favarin- “Ci attende una partita completamente diversa, poiché il Cuneo, ottima formazione, proverà a partire forte per indirizzare il match. Come abbiamo sempre fatto, però, non faremo calcoli. Mi aspetto una partita sulla falsariga di quella dell’andata: ritmo alto in avvio e aggressività.”

Lo splendido cammino fatto dalla Lucchese versione 2018-2019, costretta a convivere giornalmente con i ben noti problemi extra campo, prevede il completamento dell’opera, ben rappresentato dalla calzante metafora sfornata da Favarin. “I ragazzi da inizio agosto hanno costruito un grattacielo: adesso devono piazzarci il tetto.”- ha dichiarato il tecnico di Coltrano- “Provenzano ha recuperato bene ed è a disposizione. Deciderò domani chi far giocare al posto di Gabbia: il ballottaggio è tra Gabbia e Palmese. Dovremo mantenere il solito atteggiamento propositivo, provando a segnare un gol. Loro con i cambi, come successo una settimana fa, possono modificare il corso della gara. Il 2-0 non ci mette al riparo da nulla: nutriamo rispetto per una compagine come il Cuneo.” Oltre agli assenti Gabbia, Greselin, Bernardini e Madrigali, è in forse la presenza di De Feo, alle prese con una forma influenzale.

Dal punto di vista tattico, la Pantera non dovrebbe discostarsi troppo nel modulo da quella ammirata una settimana fa. “Il segnale importante l’abbiamo già dato sabato scorso.” – ha chiosato Favarin- “I tre attaccanti si sono comportati bene sabato e non vedo perché cambiarli. Manterremo la difesa a quattro, dal Cuneo mi aspetto delle sostituzioni negli uomini. Caso ha sempre fatto bene a partita in corso, quindi non so se sarà in campo dal 1’. Recupereranno tre uomini importanti come Bobb, Castellana e Gissi. I tifosi, come sempre, ci daranno una grossa mano: sono eccezionali. Tutta la squadra e lo staff tecnico fanno un grande in bocca al lupo a Diego Checchi (giornalista de la Gazzetta Lucchese nda) che ha avuto un piccolo problema. Lo aspettiamo al più presto al suo posto.” Augurio a cui si unisce tutta la redazione de La Gazzetta di Lucca.