A.S. Lucchese



Lucchese, successo nel derby e certezza dei play-out: decide un rigore dell’ex Lombardo

sabato, 4 maggio 2019, 17:42

di michele masotti

1-0

Lucchese (4-3-1-2): Falcone, Lombardo, Martinelli, Gabbia e Favale; Bernardini (61’Di Nardo), Mauri e Zanini; Provenzano; Sorrentino (90’De Vito) e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Bacci, Rossi, Santovito, Palmese, Strechie, Fazzi, De Feo, Muratore e Cipriani Allenatore: Giovanni Langella

Pontedera (3-4-2-1): Biggeri, Borri, Risaliti e Alessio Benedetti (77’Ropolo); Masetti (87’La Vigna), Caponi, Serena e Mannini; Calcagni (47’Riccardo Benedetti) e Tommasini; Pinzauti (87’Fontanesi) A disposizione: Sarri, Marinca, Benassai, Giuliani, Bruzzo, Raimo e Prete Allenatore: Ivan Maraia

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce (Assistenti Politi di Lecce e Pintaudi di Pesaro)

Marcatore: 68’Lombardo su rigore

Note: ammoniti Lombardo, Mannini, Ropolo e Risaliti. Calci d’angolo 3-7. Recupero 1’ e 5’.

Se il 4 maggio 2014 la Lucchese festeggiava la promozione nel romanzesco pomeriggio di Correggio, un altro 4 maggio rimarrà negli annali del popolo rossonero: con l’ennesima eccezionale prova di orgoglio, che vale più dei titoli sul campo, i ragazzi di Favarin superano il Pontedera, accedono ai play-out, mettendosi al riparo da eventuali sentenza pro Cuneo che potrebbe produrre il tribunale, e negano i play-off ai rivali odierni.

Entra come decima della classe, ultimo posto utile, l’Alessandria in virtù dei migliori risultati nei confronti diretti con la formazione di Maraia. L’orgoglio, dicevamo, e il grande spirito di appartenenza di una squadra e di tifosi instancabili, dalla tribuna alla Curva Ovest, incessante e commuovente nel sostenere, come sempre del resto, le tredici, cambi compresi, “pantere” scese in campo. Perché la Lucchese, come ha recitato uno striscione affisso dai tifosi, “non morirà mai”. Una coesione di intenti che ha reso ancora più una rosa, ferita sì dalla piega degli eventi succedutesi dal 28 dicembre ad oggi, ma sempre indomabile. Adesso testa e cuore ai play-out, con il duo Favarin-Langella che potrà lavorare per due settimane in preparazione della sfida contro il Cuneo.

Ultimo derby stagionale al Porta Elisa con pesanti punti in palio per la conquista dei rispettivi obiettivi per Lucchese e Pontedera.

Langella può contare su tutti gli elementi della propria rosa e ripropone una difesa a quattro composta, da sinistra verso destra, da Favale, Martinelli, Gabbia e Lombardo. Zanini, scontato il turno di squalifica, si piazza come mezzala mentre Provenzano agisce da rifinitore alle spalle del consueto duo Sorrentino-Bortolussi. I granata, invece, rinunciano allo squalificato Vettori, sostituito da Risaliti. Maraia opta per Calcagni e Tomassini in supporto dell’unico riferimento, l’ex Jolly Montemurlo Pinzauti. Presenti in tribuna l’ex rossonero Carlo Pascucci e Simone Greselin, la cui stagione è terminata in quel di Olbia a causa della rottura di tibia e perone.

I ritmi blandi in avvio vengono interrotti al 10’ quando lo stesso Risaliti, ex di giornata assieme a Calcagni e il direttore generale Paolo Giovannini, ricorre alle manieri forti per fermare l’avanzata di Sorrentino. De Santis ammonisce il difensore classe 1995. Sulla susseguente punizione, Bortolussi non inquadra la porta con un colpo di testa all’altezza del palo. La risposta del Pontedera è veemente: cross basso dalla destra di Mannini, girata a centro di Calcagni e super intervento di Falcone. Partita bloccata che si anima nuovamente al minuto numero ventisei con la serpentina di Tommasini stoppata da un’altra ottima risposta dell’estremo difensore della Pantera. Per il resto niente da segnalare, con una manovra spezzettata da ambo i lati e molti falli compiuti nella zona mediana del campo. Lo 0-0 è la logica conseguenza di quanto visto nei primi 45 minuti.

La ripresa si apre con un velenoso tiro cross di Zanini che Biggeri, vicino alla Lucchese nell’estate 2017, smanaccia sopra la traversa. Brivido per la porta rossonera al 55’ con il tiro, apparentemente senza pretese, di Serena deviato a lato, con un pizzico di apprensione, da Falcone. Langella vuole i tre punti, che eviterebbero di brutte sorprese dal ricorso del Cuneo la cui decisione è programmata per martedì 7 maggio, lanciando nella mischia Di Nardo per Bernardini. Il segnale è chiaro e lo squadra lo recepisce immediatamente. Al 66’ lo slalom speciale in area granata di Zanini viene interrotto dall’intervento in ritardo di Masetti. Il direttore di gara indica il dischetto del rigore. Glaciale la freddezza nel trasformare il penalty di Lombardo, unico ex Pontedera in casa rossonera, sebbene Biggeri avesse intuito la direzione. Ruggito del Porta Elisa e corsa sfrenata sotto la curva ovest per il figlio d’arte, giunto al sesto sigillo in campionato. Passato in svantaggio e con le cattive notizie che arrivano da Alessandria, i grigi sono infatti comodamente avanti contro l’Albissola, il Pontedera varia il proprio atteggiamento tattico con l’ingrosso di Ropolo. È un classico 4-3-3 il nuovo “vestito” tattico indossato dall’undici di Maraia. Parallelamente serpeggia un crescente nervosismo tra le fila degli ospiti; specchio fedele è il giallo rimediato da Mannini.

In mischia duplice autentico miracolo di Falcone: corre il minuto 80’ quando il classe 1995, autore di un girone di ritorno da incorniciare, respinge in due occasioni il tap-in ravvicinato proprio di Ropolo, suo compagno di squadra lo scorso anno a Gavorrano. Sono cinque, troppi alla luce delle interruzioni intercorse, i minuti di recupero concessi da De Santis, nei quali c’è solo da segnalare il colpo di testa fuori bersaglio di Fontanesi, schierato da centravanti come mossa della disperazione di Maraia. Il nono successo stagionale dà l’aritmetica certezza dei play-out: si comincia sabato 18 maggio al Porta Elisa contro il Cuneo, ritorno sette giorni dopo, ovviamente, in terra piemontese.