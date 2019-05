Lucchese, una storia all'asta: tutto pronto per l'evento di mercoledì 22 maggio

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 18 maggio 2019, 21:23

I 1883 spettatori dal Porta Elisa, fatta ovviamente eccezione per i 15 provenienti da Cuneo, hanno assistito all’ennesima grande prova, un mix perfetto di carattere e organizzazione tattica, sciorinata da questa Lucchese versione 2018-2019

sabato, 18 maggio 2019, 18:27

Sul “ring” del Porta Elisa la Lucchese si aggiudica con il più classico dei risultati, 2-0, il primo round dei play-out del girone A al cospetto del Cuneo

venerdì, 17 maggio 2019, 14:54

Il conto alla rovescia per l’andata del primo turno dei play-out, calcio d’inizio in programma per le 18.00 di domani, è ormai agli sgoccioli; la Lucchese, accompagnata dal suo encomiabile popolo, è pronta per affrontare il Cuneo, altra compagine flagellata dalle penalizzazioni per i noti problemi societari

giovedì, 16 maggio 2019, 15:28

Ci saranno anche mister Favarin e il diesse Obbedio alla cena promossa dall’Associazione La Corte di Marlia per domani sera (venerdì) in piazza del mercato, al coperto, a Marlia per raccogliere fondi da destinare alla squadra per farle terminare più serenamente questa stagione e l’importante fase dei play-out

mercoledì, 15 maggio 2019, 15:31

Nei prossimi giorni i giocatori della Lucchese Libertas saranno ricevuti in comune. L'incontro, che si svolgerà a palazzo Orsetti il 23 maggio alle 17.30, è stato voluto dal sindaco per ringraziare la squadra di calcio cittadina, a nome di tutta la comunità

martedì, 14 maggio 2019, 15:21

Come era facilmente intuibile, il legale romano della società, Angelo Massone, un passato da presidente del club rumeno Fc Ceahlaul e degli scozzesi del Livingston e vicino, diversi anni fa, al Messina, ha presentato al giudice delegato dottor Giacomo Lucente la richiesta di concordato preventivo in bianco, finalizzato alla continuità...