Marlia, cena benefica per la Lucchese

venerdì, 10 maggio 2019, 11:27

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Cuneo, valevole per il primo turno dei playout e in programma sabato 18 maggio alle ore 18 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà attiva sul circuito Go2 da sabato 11 maggio

martedì, 7 maggio 2019, 18:57

A campionato finito sono arrivate, per la serie “stranezze italiche”, le sentenze della Corte di Apello Federale in merito ai ricorsi presentati, tra le altre, da Lucchese e Cuneo in merito alla diverse penalizzazioni subite. Ebbene, sia la Pantera che i biancorossi piemontesi si sono visti restituire due punti che,...

sabato, 4 maggio 2019, 20:40

“Non moriremo mai.” – ha esordito Langella, parafrasando lo striscione esposto durante il match dalla Curva Ovest - Questa squadra non ha più aggettivi per essere descritta. Siamo enormemente contenti per il raggiungimento di questo traguardo che, senza le ulteriori penalità dopo il -8 iniziale, avrebbe voluto dire, numeri alla...

sabato, 4 maggio 2019, 20:39

L’entusiasmo che si respira in sala stampa al Porta Elisa, sponda rossonera ovviamente, è contagioso. Il primo passo verso quell’impresa chiamata salvezza sul campo, indipendentemente da ciò che accadrà nelle aule di tribunale, deve essere giustamente celebrato

sabato, 4 maggio 2019, 19:09

Una quarantina di tifosi rossoneri si sono ritrovati oggi a pranzo al Bar Tre Cancelli sulla via per Camaiore per trascorrere in compagnia le ore precedenti la determinante sfida casalinga col Pontedera

sabato, 4 maggio 2019, 17:42

Se il 4 maggio 2014 la Lucchese festeggiava la promozione nel romanzesco pomeriggio di Correggio, un altro 4 maggio rimarrà negli annali del popolo rossonero: con l’ennesima eccezionale prova di orgoglio, che vale più dei titoli sul campo, i ragazzi di Favarin superano il Pontedera, accedono ai play-out