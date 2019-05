Marlia: Favarin e Obbedio alla cena benefica per la Lucchese

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 15 maggio 2019, 15:31

Nei prossimi giorni i giocatori della Lucchese Libertas saranno ricevuti in comune. L'incontro, che si svolgerà a palazzo Orsetti il 23 maggio alle 17.30, è stato voluto dal sindaco per ringraziare la squadra di calcio cittadina, a nome di tutta la comunità

martedì, 14 maggio 2019, 15:21

Come era facilmente intuibile, il legale romano della società, Angelo Massone, un passato da presidente del club rumeno Fc Ceahlaul e degli scozzesi del Livingston e vicino, diversi anni fa, al Messina, ha presentato al giudice delegato dottor Giacomo Lucente la richiesta di concordato preventivo in bianco, finalizzato alla continuità...

domenica, 12 maggio 2019, 16:07

L'assessore allo sport Stefano Ragghianti, in vista dell'udienza prefallimentare del 14 maggio, mette in guardia l'attuale proprietà della Lucchese Libertas 1905 dal porre in essere comportamenti che abbiano solo carattere dilatorio

domenica, 12 maggio 2019, 09:35

Non finisce la catena di solidarietà per la Lucchese e per tener vivo il sogno dei tifosi che vogliono chiudere positivamente questa travagliata stagione con la salvezza sul campo. L'associazione "La Corte" di Marlia propone per venerdì 17 maggio una cena di solidarietà, il cui incasso sarà devoluto ai giocatori...

venerdì, 10 maggio 2019, 11:27

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Cuneo, valevole per il primo turno dei playout e in programma sabato 18 maggio alle ore 18 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà attiva sul circuito Go2 da sabato 11 maggio

martedì, 7 maggio 2019, 18:57

A campionato finito sono arrivate, per la serie “stranezze italiche”, le sentenze della Corte di Apello Federale in merito ai ricorsi presentati, tra le altre, da Lucchese e Cuneo in merito alla diverse penalizzazioni subite. Ebbene, sia la Pantera che i biancorossi piemontesi si sono visti restituire due punti che,...