A.S. Lucchese



Obbedio al settimo cielo: “Orgoglioso di essere il direttore sportivo di questo gruppo”

sabato, 4 maggio 2019, 20:39

di Michele Masotti

L’entusiasmo che si respira in sala stampa al Porta Elisa, sponda rossonera ovviamente, è contagioso. Il primo passo verso quell’impresa chiamata salvezza sul campo, indipendentemente da ciò che accadrà nelle aule di tribunale, deve essere giustamente celebrato. Uno dei baluardi, assieme a Giancarlo Favarin, a cui si è aggrappata un’intera tifoseria è Antonio Obbedio, “architetto” di questa rosa entrata nel cuore degli appassionati lucchesi. Il direttore sportivo si è presentato alla stampa insieme a Simone Greselin, tornato a vedere dal vivo i suoi compagni dopo l’infortunio patito ad Olbia.

“Orgoglio, sofferenza, amor proprio e attaccamento ai colori: qui accanto a me c’è Greselin, colui che ha rispecchiato tutto quello che è il grande gruppo dei rossoneri.” – è l’incipit di Obbedio- “Giocando “gratis” e finendo per farsi male: sono orgoglioso di essere il ds di questa squadra. La differenza tra la rosa dell’Arezzo dello scorso anno e della Lucchese, rimasta in 17-18 giocatori, è impossibile da fare. Il nostro è un capolavoro per mantenere viva la speranza di salvarsi sul campo.” Il direttore sportivo della Pantera lancia anche una frecciata all’Albissola, salvatasi senza passare dai play-out grazie alle disgrazie societarie di Cuneo e Lucchese. “Sarei contento se rendessero ai piemontesi cinque punti, così da fare i play-out contro un’altra compagine.” – ha dichiarato Antonio Obbedio- “Faccio pubblicamente i complimenti ai calciatori, società e staff tecnico della Pro Patria per la serietà con cui hanno affrontato il match di Cuneo. Adesso i ragazzi staccheranno la spina per un paio di giorni: ritorneranno ad allenarsi martedì per iniziare a preparare al meglio il primo spareggio.”

Il direttore sportivo della Pantera prova sintetizzare il magnifico clima che si è creato tra tifosi e giocatori. “L’alchimia si è creata, paradossalmente, da quella celebre conferenza stampa del 28 dicembre.” – ha chiosato Obbedio- “I tifosi, che ci avevano contestato, anche legittimamente, dopo il 3-3 subito in rimonta proprio contro il Pontedera, non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Tutti hanno fornito il loro contributo: dai piccoli imprenditori, come l’Ottavo Nano e Studio Sport, alla segretaria che ha lavato pure le maglie fino ai calciatori, sempre uniti e che hanno visto un loro compagno infortunarsi gravemente. Mi dispiace aver tolto i play-off al Pontedera, una società modello che sa fare calcio. Faccio i miei complimenti pubblici a Falcone per il grande girone di ritorno disputato.”

Il microfono passa a Simone Greselin, il cui ritorno a Lucca è coinciso con questa fondamentale vittoria. “Mi mancava stare con i miei compagni per l’ambiente creato.” – è il parere di Greselin- “Sono felice di essere tornato qui in una giornata dove è stata realizzata una prima impresa. Ad un mese dall’operazione i medici sono fiduciosi per un mio completo recupero: ho già iniziato per la riabilitazione e sono carico per ripartire.”

Foto Antonio Clerici