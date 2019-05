Ragghianti: "Udienza in tribunale, l'attuale società non aggravi la già complicata situazione"

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 12 maggio 2019, 09:35

Non finisce la catena di solidarietà per la Lucchese e per tener vivo il sogno dei tifosi che vogliono chiudere positivamente questa travagliata stagione con la salvezza sul campo. L'associazione "La Corte" di Marlia propone per venerdì 17 maggio una cena di solidarietà, il cui incasso sarà devoluto ai giocatori...

venerdì, 10 maggio 2019, 11:27

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Cuneo, valevole per il primo turno dei playout e in programma sabato 18 maggio alle ore 18 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, sarà attiva sul circuito Go2 da sabato 11 maggio

martedì, 7 maggio 2019, 18:57

A campionato finito sono arrivate, per la serie “stranezze italiche”, le sentenze della Corte di Apello Federale in merito ai ricorsi presentati, tra le altre, da Lucchese e Cuneo in merito alla diverse penalizzazioni subite. Ebbene, sia la Pantera che i biancorossi piemontesi si sono visti restituire due punti che,...

sabato, 4 maggio 2019, 20:40

“Non moriremo mai.” – ha esordito Langella, parafrasando lo striscione esposto durante il match dalla Curva Ovest - Questa squadra non ha più aggettivi per essere descritta. Siamo enormemente contenti per il raggiungimento di questo traguardo che, senza le ulteriori penalità dopo il -8 iniziale, avrebbe voluto dire, numeri alla...

sabato, 4 maggio 2019, 20:39

L’entusiasmo che si respira in sala stampa al Porta Elisa, sponda rossonera ovviamente, è contagioso. Il primo passo verso quell’impresa chiamata salvezza sul campo, indipendentemente da ciò che accadrà nelle aule di tribunale, deve essere giustamente celebrato

sabato, 4 maggio 2019, 19:09

Una quarantina di tifosi rossoneri si sono ritrovati oggi a pranzo al Bar Tre Cancelli sulla via per Camaiore per trascorrere in compagnia le ore precedenti la determinante sfida casalinga col Pontedera