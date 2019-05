Tifosi a pranzo prima della gara al bar Tre Cancelli

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 4 maggio 2019, 17:42

Se il 4 maggio 2014 la Lucchese festeggiava la promozione nel romanzesco pomeriggio di Correggio, un altro 4 maggio rimarrà negli annali del popolo rossonero: con l’ennesima eccezionale prova di orgoglio, che vale più dei titoli sul campo, i ragazzi di Favarin superano il Pontedera, accedono ai play-out

venerdì, 3 maggio 2019, 15:26

"Abbiamo solo una strada: dobbiamo cercare di vincere". Parole nette quelle di mister Favarin. Domani la Lucchese si gioca con il Pontedera la possibilità di accedere ai play-out. "Il nostro obiettivo è la salvezza sul campo" ha dichiarato l'allenatore

martedì, 30 aprile 2019, 11:45

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pontedera, in programma sabato 4 maggio alle ore 16.30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2

sabato, 27 aprile 2019, 16:45

Secondo 1-1 stagionale per la Lucchese al “Gastaldi” di Chiavari: se quello conquistato contro l’Entella aveva avuto un buon sapore, quello odierno contro una grintosa Albissola lascia un pizzico di amaro in bocca a Bortolussi e compagni, raggiunta al 65’ dal quindicesimo sigillo in campionato di Martignago

venerdì, 26 aprile 2019, 16:42

Federico Lanza titolare dei negozi di scarpe in Via Fillungo (Il Panda Premium e Il Panda LAB) è tra i sostenitori più dispiaciuti e preoccupati per la sorte della squadra di calcio della nostra città

venerdì, 26 aprile 2019, 15:03

A 24 ore dal match più importante della stagione, calcio d’inizio fissato per le 16:30 di domani al “Gastaldi” di Chiavari”, è tornato a parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia Giancarlo Favarin, il condottiero di una Pantera che sta provando, nonostante i molti punti di penalizzazione, in tutte le...