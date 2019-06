A.S. Lucchese



Asta vignette Sesti: raccolti 1600 euro

domenica, 2 giugno 2019, 21:32

Forse non sarà una cifra da capogiro quella raccolta con l'asta svoltasi una decina di giorni fa al bar "La pecora nera" con le vignette di Alessandro Sesti dedicate alla Lucchese, ma rappresenta un gesto bello e generoso che ha permesso ad Anffas Lucca e Lucca United di incassare una donazione di 800 euro ciascuna, con cui le due realtà potranno portare avanti le loro attività: da una parte l'assistenza ai ragazzi disabili del territorio, dall'altra il supporto alla squadra di calcio della città che – come tutti sanno – attraversa un momento a dir poco difficile, dal punto di vista societario.



Nata per dare un contributo al movimento che si è attivato in questi mesi a sostegno della Lucchese, l'asta ha richiamato amici di Anffas e sostenitori della Pantera che generosamente si sono messi in gioco per accaparrarsi alcune delle più belle vignette di Alessandro Sesti e far arrivare il loro contributo alle due realtà, unite simbolicamente in un evento che ha saputo rappresentare varie anime della comunità lucchese.

L'asta è stata brillantemente condotta da Elio Antichi mentre ogni vignetta è stata illustrata da Sesti e dal giornalista Fabrizio Vincenti