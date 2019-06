A.S. Lucchese



Bisceglie-Lucchese, ci siamo. Il ds rossonero Obbedio: “Non dobbiamo cullarci sul risultato dell’andata”

venerdì, 7 giugno 2019, 20:46

di Michele Masotti

L’ora della madre di tutte le battaglie, sportivamente parlando, si sta sempre di più avvicinando e la Lucchese, che sarà accompagnata da 300 tifosi al “Gustavo Ventura”, è pronta a scrivere un capitolo importale della sua immortale storia.

La Pantera, reduce dall’1-0 maturato sei giorni fa al Porta Elisa, non dovrà commettere, Antonio Obbedio dixit, “l’errore di cullarsi sulla vittoria dell’andata. Domani sarà tutta un’altra partita”. Questo il monito del direttore sportivo foggiano, l’architetto di questa Pantera, destinata a rimanere nel cuore di tutti. La truppa di Favarin, di stanza a Bari, nella giornata odierna ha svolta una doppia sessione di allenamento.

Domattina, invece, sarà in programma la classifica seduta di rifinitura, per poi partire alla volta di Bisceglie dove alle 20.30 Camplone di Pescara darà l’avvio alle ostilità. Lucchese che, eccezion fatta per Gabbia che si sta disimpegnando ottimamente con la maglia della nazionale ai mondiali Under 20 in Polonia, potrà contare su tutti gli effettivi della propria rosa. Raggiunto telefonicamente, Antontio Obbedio ha voluto ringraziare pubblicamente un’altra attività commerciale che ha sostenuto i rossoneri per quest’ultima trasferta. “Innanzitutto mi preme elogiare il Ristorante-Pizzeria da Francesco che ci ha offerto la cena di ieri sera (tenutasi a Celano nda).” – ha esordito il direttore sportivo della Lucchese- “Domani dovremo essere bravi ad assumere quell’atteggiamento propositivo, sbarazzino non tenendo a mente l’esito di gara uno. I nerazzurri ritroveranno la seconda punta Djolou e forse Scalzone. Non saranno del match sia l’ex Jovanovic che Cuppone.”

Obbedio spende parole importanti per i 300 supporters rossoneri che si faranno quasi 800 km per incitare capitan Bortolussi e compagni. “Sarà un’arma fondamentale giocare sospinti da questi fantastici tifosi.” – ha proseguito il ds della Pantera- “Ritengo che l’aver riacceso il fuoco e l’entusiasmo nel tifo rossonero sia l’ennesimo merito da ascrivere a questi giocatori.”

In città sta prendendo sempre più corpo la possibilità di concedere a questo gruppo di ragazzo la cittadinanza onoraria. Eventualità che Antonio Obbedio abbraccia in pieno: “Sarebbe un fantastico riconoscimento e che rimedierebbe a ciò che l’amministrazione comunale non ha potuto fare in questi mesi.”- ha chiosato il direttore sportivo- “A tutti noi farebbe enormemente piacere ricevere questa ennesima gratificazione.” L’ora X sta per scoccare e allora forza, cara e vecchia Lucchese!!