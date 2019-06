A.S. Lucchese



Bisceglie - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:23

Ecco come acquistare i biglietti in vista della partita Bisceglie - Lucchese, valevole come gara di ritorno della finale playout, in programma sabato 8 giugno alle ore 20.30 presso lo stadio G. Ventura di Bisceglie.

La prevendita biglietti è attiva in tutti i punti autorizzati del circuito VivaTicket. Ecco i punti vendita consigliati:

Lucca Libri – viale Regina Margherita, 113 (tel. 0583-469627 – orario continuato 9.30 -19.30)

Prezzi:

Settore ospiti: euro 10 o.d.p.