Echi di Lucchese-Bisceglie. L’analisi di Langella: “Stiamo interpretando alla perfezione questi play-out”

sabato, 1 giugno 2019, 23:53

di michele masotti

Il post partita di Lucchese-Bisceglie, primo atto di questa finale play-out sui generis, vede soddisfatte entrambe le fazioni. Tra le fila della Pantera merita di essere elogiata la compattezza del gruppo, abile a concedere pochissime chance ai pugliesi, mentre gli ospiti si dimostrano ottimisti in vista del ritorno. Gara 1 che, comunque, lascia in eredità alla Lucchese il vantaggio di avere a sua disposizione due risultati su tre per conquistare il mantenimento della categoria.

La serie di dichiarazioni viene inaugurata da Rodolfo Vanoli, rimasto contento, a dispetto della sconfitta, della gara dei suoi giocatori.

“Penso che i miei ragazzi abbiano fatto una partita importantissima contro una formazione che in stagione ha fatto 50 punti.” – è il parere di Vanoli- “Questo Bisceglie è nato a gennaio con il mio arrivo e con i rinforzi acquisiti nel mercato di riparazione. L’infortunio di Cuppone ha ristretto le nostre scelte in attacco, mentre nella ripresa abbiamo pagato un’ingenuità in difesa che ci è costata cara.”

La sconfitta di misura non scalfisce l’ottimismo di Vanoli in vista del ritorno. “Rimaniamo molto fiduciosi poiché anche a Pagani aveva perso l’andata.”- ha continuato l’ex tecnico del Koper- “Ripeto i miei complimenti alla Lucchese e al pubblico del Porta Elisa. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori. Forse il viaggio lungo, che la formazione di Favarin dovrà replicare, ci ha tolto un pizzico di brillantezza. Valuteremo se Cuppone sarà in grado di giocare tra sette giorni. Lotteremo fino al termine per conquistare una salvezza meritata con una formazione piena di giovani di belle speranze. Inventarmi qualcosa in attacco al ritorno? Gli allenatori non sono dei maghi.”

La parentesi riguardante i tesserati della Lucchese si apre con Giovanni Langella, soddisfatto dei 90’ sciorinati dai suoi ragazzi.

“Rispetto alla partita contro il Cuneo la palla pesava di più.” – è l’incipit del tecnico campano- “Secondo la nostra analisi è stata offerta una buona prova, tenendo conto che non è mai facile giocare la prima in casa. I sei diffidati sono stati bravi a non incappare nell’ammonizione che li avrebbe fatto saltare il ritorno. Stiamo interpretando questi play-out nella maniera migliore possibile. Onestamente mi aspettavo un Bisceglie più remissivo nella fase di non possesso. Ai ragazzi di Vanoli porgo i miei complimenti, come del resto ai miei giocatori. Queste sono partite che esulano dal normale contesto del campionato; la tensione fa brutti scherzi. A Bisceglie ci sarà da soffrire dato che loro hanno un buon rendimento interno. La pressione sarà tutto sulle loro spalle. Toccherà al Bisceglie fare una gara d’attacco.”

Il microfono passa al match winner del Porta Elisa, Lorenzo Sorrentino. L’attaccante romano, salito a quota 10 centri stagionali, si commuove nell’elogiare tutto il mondo Lucchese: dai compagni di squadra fino allo staff, sia medico che tecnico. Un discorso che riconcilia con il calcio dei sentimenti e che la dice lunga sul grande valore umano che hanno tutti i componenti di questo gruppo.

“Sul gol sono stato caparbio nel crederci sul lancio di Lombardo e poi abile nel calciare non appena ho visto la porta.”- ha esordito il classe 1995- “Voglio elogiare questa squadra, dal primo all’ultimo dei giocatori, come Marco De Vito che, sebbene abbia avuto meno spazio di altri, ha dato sempre il massimo. Falcone ha fatto un grande campionato, la difesa ci ha coperto sempre, incassando meno gol rispetto all’andata; con Bortolussi ci siamo aiutati a vicenda, così come Isufaj ma anche lo stesso De Feo, mai negativo durante gli allenamenti nonostante abbia dovuto convivere con dei problemi sia fisici che personali.”

Parole di stima e riconoscenza che toccano altri membri dello staff. “Grazie al professor Guidi e ai fisioterapisti, sempre presenti al campo nonostante non vengano pagati da sei mesi.” – ha concluso Sorrentino- Un applauso anche a chi lavora in segreteria, sempre disponibili a darci una mano anche nel lavare le maglie. Dedico il gol di oggi a Gigi Iacchetti, una persona che mi ha dato tanto in cinque anni.”

L’ultimo a presentarsi il sala stampa è stato Antonio Obbedio, pronto a rimarcare la prova dei suoi giocatori di fronte ad un avversario ostico.

“Chi conosce il calcio sapevo benissimo che quella di oggi sarebbe stata una gara complessa.”- ha dichiarato il direttore sportivo rossonero- “Il Bisceglie è una formazione messa egregiamente in campo che non rispecchia i punti fatti sul campo. Abbiamo compiuto il primo passo, ora dobbiamo completare l’opera. In Puglia mi aspetto una formazione (quella locale nda) più offensiva.” Obbedio rispetta molto e teme alcune individualità dei pugliesi. “Dalla loro hanno tre elementi come Triarico, Giacomarro e Parlati che sanno leggere bene le dinamiche della partita.” – ha continuato l’architetto di questa Lucchese che resterà nella storia- “Siamo stati bravi a concedere loro solo un tiro in porta con Bangu. Nella gestione della gara può influire anche l’importanza della posta in palio. Oggi siamo partiti sì forte ma peccando, al tempo stesso, di lucidità. Sarà una finale secca, con il rischio di giocarla su 120’. È il banco di prova finale di una stagione assurda; sarà fondamentale recuperare energie a livello mentale.”

“Successo dedicato a Diego Checchi.” – ha chiosato il direttore sportivo- “Con questo pubblico abbiamo fatto un capolavoro ma, come recita un detto, se non scegli una buona cornice il capolavoro perde valore.”

Foto Antonio Clerici