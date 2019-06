A.S. Lucchese



Futuro Lucchese, Fabrizio Nieri presidente del GhiviBorgo: “Non ci è arrivata una proposta seria e concreta per la vendita del titolo sportivo”

giovedì, 27 giugno 2019, 17:34

di michele masotti

Sono ore decisive per capire chi si assumerà l’onore e l’onere di far ripartire il calcio a Lucca. In un’intervista rilasciata al quotidiano online Gazzetta Lucchese, l’imprenditore laziale Marco Arturo Romano ha rivelato come sia saltata, sebbene fosse stato programmato per il pomeriggio odierno un appuntamento presso uno studio notarile, l’acquisizione del titolo sportivo del GhiviBorgo per permettere alla Lucchese di iscriversi alla D senza pagare la sovrattassa. Una rinuncia, secondo Romano, dettata da ragioni politiche: motivazioni smentite con forza dal presidente del sodalizio biancorosso Fabrizio Nieri, ex vicepresidente dell’allora Sporting Lucchese.

“Respingo categoricamente l’eventualità di un rifiuto per motivi politici” – ha dichiarato uno degli artefici della grande crescita del Tau Calcio- “e comunque, a dirla tutta, noi come consiglio del Ghivizzano non abbiamo mai ricevuto una proposta di acquisto scritta e concreta nei fatti da parte di Romano. Nei mesi scorsi c’erano stati dei contatti e delle telefonate esplorative per questa opzione senza nulla, lo ripeto, di scritto. Inoltre stiamo espletando le pratiche finanziare necessarie per perfezionare l’iscrizione in Serie D come GhiviBorgo. Voglio ricordare i sacrifici che sono stati fatti per mantenere una realtà così piccola per cinque anni consecutivi in una serie nazionale.” Nieri contraddice Romano sull’utilizzo da parte di squadre giovanili e femminili che sarebbe stato fatto del “Nuovo Carraia” di Ghivizzano, impianto che deve essere ancora ultimato. “Sono discorsi assolutamente prematuri e infondati dato che il nostro nuovo stadio deve essere ultimato. Ricordo che sarà lo stadio di un’intera valle e non solo del GhiviBorgo. Se posso permettermi, comunque, a Lucca ci vorrebbe una sola grossa società per superare tutte quelle divisioni, di vario tipo, che sono presenti; si dovrebbe ragionare in un’ottica di provincia.”

In conclusione Nieri, comunque, lascia “socchiusa” la porta in base a possibili novità: “Se ci arrivasse una proposta seria e concreta la prenderemo in esame.” Ad onore del vero risulta, a chi scrive, che nella serata di ieri si sia tenuta una riunione in casa biancorossa con la presenza di gran parte dei dirigenti. Di cosa si sia parlato, non è dato sapere. Vedremo se ci saranno degli sviluppi per questa pista nei prossimi giorni. Se tutto ciò non si verificasse, toccherà al sindaco Alessandro Tambellini, proprio come hanno fatto altri suoi colleghi in giro per l’Italia vedi i recenti casi di Bari, Avellino e Reggio Emilia, scendere in campo per imbastire un bando che porterà alla creazione di una nuova società che, necessariamente, dovrà partecipare alla D. Una ripartenza da serie regionali, come l’Eccellenza, non sarebbe consona per la storia e il blasone dell’ultracentenaria Pantera.