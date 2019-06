A.S. Lucchese



La Lucchese vince 1 a 0 contro il Bisceglie

sabato, 1 giugno 2019, 20:14

di michele masotti

1-0

Lucchese (4-3-1-2): Falcone, Lombardo, Martinelli, De Vito e Favale; Provenzano, Mauri e Zanini; Bortolussi; Di Nardo (67' Bernardini) e Sorrentino (84' Isufaj). A disposizione: Aiolfi, Bacci, Bernardini, Santovito, Palmese, Strechie, Isufaj, Fazzi, De Feo, Muratore e Cipriani Allenatore: Giovanni Langella

Bisceglie (4-3-1-2): Vassallo, Calandra, Markic, Zigrossi e Giron; Risolo, Giacomarro (84' Mastrilli) e Parlati; Triarico; Cuppone (30' Bangu) e Starita A disposizione: Addario, Ndiaye, Mastrilli, Bottalico, Dellino, Camporeale, Longo, Beghadi, Cuomo, Bangu e Casella Allenatore: Rodolfo Vanoli

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Assistenti Santori di Padova e Lenarduzzi di Merano)

Marcatori: 49' Sorrentino

Note: calci d'angolo 5 a 4 per la Lucchese. Ammoniti Risolo, Markic. Rec. 1' e 3'

LUCCA - Parte con il piede giusto la serie finale dei play-out per la Lucchese. La Pantera sconfigge 1-0 il Bisceglie con l’ottavo centro stagionale di Lorenzo Sorrentino al termine di 93’ non particolarmente ricchi di emozioni, cosa prevedibile alla luce dell’importanza della posta in palio, ma gradevoli dal punto di vista dell’agonismo. Meritata, comunque, l’affermazione dei rossoneri, apparsi più organizzati e maggiormente abili nella circolazione della palla dinnanzi ad una formazione scorbutica. Adesso capitan Bortolussi e

compagni potranno sfruttare due risultati su tre a propria disposizione in terra pugliese per completare il miracolo salvezza sul campo. A tal proposito è stato importante non aver subito, da parte dei cinque rossoneri diffidati, alcuna ammonizione.

Modulo speculare, ossia 4-3-1-2, per Lucchese e Bisceglie per la finale d’andata dei play-out. Il tandem Favarin-Langella non intacca minimamente l’undici che ha espugnato Cuneo: confermato capitan Bortolussi in versione rifinitore, mossa che ha pagato i suoi dividendi nel doppio confronti con i piemontesi, così come Provenzano che agisce da mezzala nel terzetto di centrocampo. Tornano in panchina sia De Feo che Bernardini. I nerazzurri pugliesi, privi di Djolou, Scalzone, Maccarone e l’ex Jovanovic, si affidano alla coppia offensiva Starita-Cuppone, supportata da Triarico. Ottimo il colpo d’occhio del Porta Elisa, così come quello che offre la Curva Ovest, la cui capienza è stata portata a 2000 posti per l’occasione. In tribuna presente anche l’ex capitano della Lucchese Massimo Morgia, attuale allenatore del Mantova.

Il primo squillo del match giunge al 8’ e porta la firma di Starita, mattatore, con una doppietta, dello 0-4 con cui il Pro Piacenza lo scorso anno passò al Porta Elisa. Il destro a giro del classe 1996 viene prontamente deviato in corner da Falcone. La crescita in sicurezza dell’estremo difensore romano, uno dei migliori di tutta la C, viene ben evidenziata dal calma olimpica con cui “scherza” in dribbling Cuppone. Rossoneri che prendono presto in mano le redini del gioco, affacciandosi dalle parti di Vassallo con un colpo di testa fuori misura di Bortolussi.

Soprattutto sulla corsia destra Sorrentino e Provenzano riescono a guadagnare il fondo, come al 19’ quando Di Nardo non impatta il preciso cross del fantasista siciliano. Undici minuti più tardi tegola in casa pugliese, con Cuppone messo k.o. da uno stiramento. Al posto del giocatore di proprietà del Pisa Vanoli inserisce un trequartista, Bangu, con Triarico che viene avanzato in attacco. Partita fin qui sostanzialmente equilibrata, con la Lucchese che prova a palleggiare mentre il Bisceglie si affida alle ripartenze orchestrate dal francese Giron. Al 36’ il neo entrato chiama alla parata Falcone.

In chiusura di frazione lo stesso Bangu spreca malamente, dopo una scesa, sempre sulla sinistra, del furetto Starita, la palla del vantaggio non inquadrando nemmeno lo specchio della porta.

Nessun cambio tra i 22 in campo quando Zufferli dà il via alla ripresa. Quattro giri di lancette e Pantera in vantaggio. Lancio in profondità di Lombardo, Sorrentino aggancia male in un primo momento ma poi, con un pizzico di fortuna e caparbietà, ritrova il controllo della sfera e supera Vassallo. Bisceglie che accusa il colpo, rischiando nuovamente di capitolare al 50’ quando Vassallo respinge con i pugni il destro in corsa di Di Nardo.

Il portiere pugliese pochi minuti più tardi viene salvato dal palo sulla maligna punizione di Lombardo, sfortunato come a Cuneo nel vedersi negare la gioia personale. Sempre su un piazzato arriva la replica degli ospiti con Triarico, ma anche in questa occasione Falcone risponde presente. Al 55’ De Vito rimedia in scivolata al leggero retropassaggio di Favale che stava per liberare al tiro Starita.

Dodici minuti dopo Langella richiama in panchina Di Nardo per Bernardini; conseguentemente è Provenzano a indossare i panni del suggeritore per gli attaccanti Sorrentino e Bortolussi. Sebbene la gara mantenga un valido contenuto agonistico, i contrasti dal sapore rusticano sono all’ordine del giorno, le emozioni scarseggiano. Al 84’ un cambio per parte: standing ovation per Sorrentino, rilevato da Isufaj, mentre in casa nerazzurra i crampi costringono Calandra ad abbandonare il prato del Porta Elisa.

L'arbitro concede tre minuti di recupero nei quali non succede alcunché. Appuntamento a sabato prossimo.

Foto Antonio Clerici