La medaglia della città alla Lucchese

giovedì, 13 giugno 2019, 16:27

Riceviamo. e pubblichiamo, la lettera di dimissioni di Marcella Ghirardi da segretaria della Lucchese

mercoledì, 12 giugno 2019, 22:07

Al termine delle 48 ore dell’ultimatum indicato dall’avvocato Angelo Massone (nella foto), a Palazzo Orsetti è andato in scena l’incontro tra l’assessore allo sport Stefano Ragghianti e Josef Ferrando, imprenditore nel settore delle materie plastiche che sarebbe disposto a rilevare la Lucchese

martedì, 11 giugno 2019, 14:53

Per condurre nel porto della permanenza in C la nave rossonera, costretta a veleggiare sotto una continua tempesta societaria, solo un comandante come Giancarlo Favarin, assieme al vice Giovanni Langella, al ds Obbedio e al suo staff tecnico, poteva compiere tale impresa.

lunedì, 10 giugno 2019, 00:05

Come l’omerico Ulisse, tornato nella sua Itaca dopo aver affrontato e sconfitto innumerevoli nemici, la Lucchese, al termine di una stagione romanzesca, si è goduta l’affetto e il calore degli oltre mille tifosi presenti sul prato del Porta Elisa

domenica, 9 giugno 2019, 12:47

Il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio dove ha ricevuto un primo, caloroso abbraccio da una città intera. Fotogallery

sabato, 8 giugno 2019, 20:11

La Lucchese di Giancarlo Favarin scrive una memorabile pagina della sua ultracentenaria storia mantenendo la Serie C nonostante il -23, record in Italia, subito e avversità di ogni genere. In quel di Bisceglie l’epica stagione della Pantera si chiude come era iniziata, ossia con un fantastico para rigori. Video