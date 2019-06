A.S. Lucchese



Lucchese, l’amarezza di Favarin: “Si tratta di una morte annunciata: disponibile ad incontrami con chi vorrà far ripartire il calcio a Lucca”

martedì, 25 giugno 2019, 15:28

di michele masotti

Nel day after della mancata iscrizione per la Serie C edizione 2019-2020, anticamera del terzo fallimento in 11 anni subito dalla Pantera (triste primato in Italia condiviso con Gela e Cosenza nda), torna a parlare alla Gazzetta di Lucca Giancarlo Favarin, il condottiero di quella splendida (sul campo) Lucchese che, poco più di 20 giorni orsono, aveva conquistato una miracolosa salvezza che resterà, in ogni caso, nei cuori dei tifosi rossoneri. Il tecnico pisano, uno degli ultimi baluardi assieme al ds Obbedio a cui si è aggrappato il popolo rossonero in questi mesi difficili, non nasconde la propria amarezza per l’ufficialità di un epilogo negativo a causa di una prolungata e scellerata gestione (o non, scegliete voi nda) societaria. L’accoratezza e l’amore che nutre Favarin per questa maglia è tangibile. In attesa di capire cosa riserverà l’immediato futuro calcistico a Lucca, il tecnico ex Castelnuovo e Venezia dà la sua disponibilità per incontrarsi con chi si assumerà l’onore e l’onere di far ripartire la Lucchese, eventualmente, dalla Serie D.

A poco meno di 24 ore dalla mancata iscrizione in C, quali sono i sentimenti di Giancarlo Favarin?

Purtroppo era una morte annunciata, anche se fino all’ultimo ho sperato che la situazione potesse assumere uno scenario positivo. Auspicavo che la straordinaria salvezza ottenuta, nonostante le mille difficoltà che si sono palesate davanti al nostro cammino da gennaio fino alla notte di Bisceglie, potesse smuovere dei soggetti affidabili che avessero a cuore le sorti della Pantera. Onestamente non ho dato molto adito alle voci che si sono susseguite in questi giorni; servivano solo fatti concreti che, sfortunatamente, non si sono materializzati.

La vostra impresa sul campo, al di là dell’epilogo societario negativo, resterà scolpita nella memoria del popolo rossonero

Sicuramente ciò che abbiamo fatto, assieme al sostegno dei nostri tifosi, occuperà pagine importanti nella storia della Lucchese. Quel vortice di emozioni che abbiamo vissuto non verrà mai cancellato. Salvezza che, chiaramente non dipendendo dai noi, è stata vanificata con la mancata iscrizione di ieri (lunedì 24 giugno nda).

Da uomo di calcio, perché a Lucca, rispetto a piazze demograficamente più piccole da anni tra i professionisti, non si riesce ad avere una stabilità economica?

Al di là della bontà di un progetto tecnico, ho ravvisato, mi duole dirlo, un certo menefreghismo generale di chi ne avrebbe avuto la possibilità economica e da chi avrebbe potuto fornire un aiuto concreto. Perché a Carrara, ad esempio, sono stati in grado di radunare 4-5 imprenditori del settore marmifero e a Lucca, in un contesto economico di assoluto livello, non si è stati in grado di replicare una simile operazione? Per non parlare della situazione del Porta Elisa che, da quando sono arrivato per la prima volta (agosto 2009 nda), sento dire che ha bisogno di alcuni interventi

In caso di ripartenza con una nuova società dalla D, lei sarebbe disposto a rimanere?

Sapete quanto sono legato a Lucca e quanto tenga ai colori rossoneri. Sono disponibile, in caso di Serie D, ad incontrarmi con coloro i quali faranno ripartire il calcio nella città dell’arborato cerchio per conoscere le loro prospettive. Attenzione a pensare che sia semplice conquistare quel campionato. Per vincere una Serie D come quella del girone toscano, ci vogliono investimenti importanti. Ci saranno al via compagini del calibro di Grosseto, Prato, Ponsacco, Gavorrano e San Donato Tavernelle, solo per citarne alcune, che hanno ambizioni di categoria superiore e che, soprattutto, si sono già mosse perfezionando diversi colpi pesanti. Senza tralasciare il possibile inizio in ritardo della preparazione dopo l’allestimento della rosa.