A.S. Lucchese



Lucchese, l’imprenditore interessato al club è Josef Ferrando

mercoledì, 12 giugno 2019, 22:07

di michele masotti

Al termine delle 48 ore dell’ultimatum indicato dall’avvocato Angelo Massone, a Palazzo Orsetti è andato in scena l’incontro tra l’assessore allo sport Stefano Ragghianti e Josef Ferrando, imprenditore nel settore delle materie plastiche che sarebbe disposto a rilevare la Lucchese.

Secondo asserito dal legale romano, egli sarebbe l’amministratore unico della Dena Plastic S.r.l l’azienda che, assieme alla Kemy-Plast S.r.l, vorrebbe acquisire, secondo quanto riferito dall’avvocato Massone, il pacchetto di maggioranza della Pantera. I gruppi lucchesi, di cui nelle scorse ore si era paventato un possibile interessamento, sarebbe disponibili a contribuire sotto forme di sponsorizzazioni.

“I nomi di questi gruppi verranno resi noti prossimamente e di volta in volta.” – ha dichiarato Massone- “Dena Plastic e Kemy-Plast unirebbero le forze, di comune accordo, per acquisire il club. Stiamo lavorando senza sosta affinchè venga presentata, entro il 17 giugno, la documentazione necessaria da far pervenire in Lega in merito alla situazione del Porta Elisa. Il 24, invece, oltre al pagamento degli stipendi arretrati e dell’iscrizione alla C, dovrà essere fornita l’adeguata fideiussione. Sono ottimista per la riuscita dell’operazione? Non ho tempo per ragionarci perché abbiamo poco tempo per fare ciò.”

La situazione resta complessa, vuoi per le tempistiche ristrette che per la cifra che dovrà essere obbligatoriamente versata. Vedremo se una mano alla Lucchese arriverà dal Collegio di Garanzia del Coni chiamato a pronunciarsi, in pochi giorni, sulla validità delle fideiussioni Finworld e Pannonia.